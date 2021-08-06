Кулеба заявив про «предметні розмови з ключовими партнерами» у підготовці візиту Зеленського до США

Зустріч президентів США й України Джо Байдена і Володимира Зеленського, запланована на 30 серпня, визначить динаміку двосторонніх відносин обох країн на наступні роки, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він сказав про це 6 серпня, спілкуючись із журналістами у Вашингтоні.

За словами Кулеби, він і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак мали «предметні розмови з ключовими партнерами» – державним секретарем США Ентоні Блінкеном і радником з питань національної безпеки президента США Джейком Салліваном.

«Обидві розмови були предметними, конструктивними, дружніми, і ми проговорили саме домовленості, на які вийдуть президенти», – додав він.

Найближчі три тижні будуть часом «тихої дипломатії», додав Кулеба.

«Буде величезна кількість контактів, обмінів документами, переговорів, телефонних розмов, щоб вийти на результат. Сьогодні ми надали поштовху цьому процесу і зараз ми вийшли на фінішну пряму», – сказав міністр.

Зі свого боку, голова Офісу президента зазначив, що Володимир Зеленський приїде до Вашингтона «з абсолютно новою візією» відносин України із США.

«Це буде вперше за історію незалежності України, коли ми маємо чітку стратегію, як ми бачимо розвиток наших стратегічних партнерських відносин», – сказав Єрмак.

Президенти Володимир Зеленський і Джо Байден зустрінуться 30 серпня у Вашингтоні. Керівники МЗС і Офісу президента України відвідували США для підготовки зустрічі голів держав.