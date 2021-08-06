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Політика

Держдепартамент розповів про розмову Блінкена та Кулеби

Зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби (п) і держсекретаря США Ентоні Блінкена, Київ, травень 2021 року

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив на підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії. Відповідну заяву розміщено на сайті Держдепартаменту США.

Як повідомляється, Блінкен та Кулеба також обговорили можливості поглиблення співпраці між Україною та США під час запланованого на 30 серпня візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.

Перед початком зустрічі Блінкен також заявив, що темою зустрічі будуть реформи в Україні, а також посилення її економіки та демократії.

Як повідомляє Держдепартамент, Кулеба перед зустріччю заявив, що Україна є оплотом демократії у Центральній Європі і прагне тісніше працювати зі США, щоб зробити весь регіон успішним.

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