У США підтримали збільшення допомоги Україні – посольство

Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту в 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні й поправкою щодо санкцій проти «Північного потоку-2», повідомило посольство України в США.

«Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку і пов’язаних програм, становить не менше ніж 481,5 мільйонів доларів, що на 28,5 мільйона більше, ніж у поточному році. Із зазначеного кошторису 125 мільйонів доларів будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею «Міжнародне військове фінансування», що на 10 мільйонів більше, ніж у 2021 році», – йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці, оприлюдненому ввечері 29 липня.

Для набуття чинності законопроєкт мають погодити і схвалити Сенат США та підписати президент Джо Байден.

На 30 серпня запланований візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Напередодні в Офісі президента повідомили про три двосторонні угоди, які планують підписати під час цього візиту. Документи стосуються оборонного партнерства, проєктів у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці у космічній галузі.