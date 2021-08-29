Україна і ще 95 країн світу: таліби запевнили, що дозволять виїхати з Афганістану всім іноземцям і афганцям, які співпрацювали з Заходом

Понад 95 країн світу, серед яких є й Україна, підписалися під повідомленням про те, що фундаменталістський ісламістський рух «Талібан», який захопив контроль майже над усім Афганістаном, надав запевнення, що дозволить залишити країну всім іноземцям і всім афганцям, яким країни-підписанти нададуть дозволи на в’їзд.

«Усі ми рішуче налаштовані забезпечити всім нашим громадянам, постійним мешканцям, працівникам, афганцям, які співпрацювали з нами, і тим, хто опинився під ризиком, можливість вільно виїхати в пункти призначення поза межами Афганістану. Ми отримали запевнення від «Талібану», що всім іноземним громадянам і всім афганським громадянам із дозволами на в’їзд до наших країн буде дозволено безпечно й організовано дістатися до пунктів відправлення і виїхати поза межі країни. Ми продовжимо видавати подорожні документи визначеним афганцям, і ми маємо чіткі очікування і запевнення «Талібану», що ці люди зможуть виїхати до наших країн. Ми беремо до уваги публічні заяви «Талібану», які підтверджують таке розуміння», – мовиться в заяві, що оприлюднена, зокрема, на сайті Державного департаменту США.

Крім згаданих десятків країн, заяву підписали також верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки й генеральний секретар НАТО.

Заява оприлюднена в час, коли західні й інші країни завершують повітряну евакуацію з Афганістану своїх громадян і афганців, які працювали на ці країни і тепер опинилися в небезпеці через захоплення контролю майже над усім Афганістаном фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан».

Президент США Джо Байден, країна якого найактивніша в цій евакуації, заявляв, що дотримається встановленого ним терміну завершення виведення з Афганістану американських військ, що означатиме й кінець евакуації для всіх інших країн, – 31 серпня. Таким чином завершиться воєнна місія США й союзників в Афганістані, що почалася невдовзі після терористичних актів у США 11 вересня 2001 року і тривала два десятиліття.

Україна завершила евакуацію 28 серпня, доставивши з Афганістану шістьма авіарейсами понад 600 осіб, зокрема близько 160 громадян України. Із повідомлень українських посадовців випливає, що ще 10 громадян України не були евакуйовані.

За повідомленням неназваного американського посадовця, якого цитує агентство Reuters, станом на 29 серпня на летовищі Кабулу залишалося ще трохи більше ніж тисячу цивільних осіб, які чекали на евакуацію.

Як інформували 28 серпня в Білому домі США, станом на той день із Афганістану евакуювали понад 117 тисяч людей.