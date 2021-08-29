Україна повідомила про свої результати евакуації з Афганістану

Міністерство закордонних справ України повідомило, скільки людей вивезли з Афганістану всі шість українських евакуаційних авіарейсів, але не уточнило, скільки серед них громадян України.

«Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників з Афганістану до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців, членів їхніх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників та людей, яким загрожувала небезпека», – мовиться в повідомленні.

Попереднього дня, 28 серпня, коли до України прибули три останні літаки з Афганістану, заступник голови МЗС Євгеній Єнін говорив, що загалом того дня до України з Афганістану евакуаційними рейсами прибули близько 360 людей, у тому числі близько 80 громадян України.

Станом на 25 серпня в Україні, за даними Міністерства закордонних справ, в Афганістані залишалися близько 90 громадян України.

Таким чином, після здійснення рейсів 28 серпня близько 10 громадян України лишилися не евакуйованими з Афганістану.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, зустрічаючи літаки 28 серпня: «Усіх українських громадян, які заявили про бажання виїхати з Афганістану, ми вже евакуювали. Звичайно, ще можуть бути люди, які перебувають в інших місцях Афганістану, і в разі їхнього звернення ми будемо використовувати всі наші можливості, дипломатичні контакти для продовження евакуації».

Першими трьома рейсами, що були здійснені 15, 21 і 23 серпня, з Афганістану вивезли 256 людей, повідомляв 24 серпня речник МЗС Олег Ніколенко. Він не назвав тоді, скільки з евакуйованих були громадянами України.

За попередніми повідомленнями, рейс 15 серпня вивіз 79 осіб, із них 8 громадян України; рейс 21 серпня – 83 особи, з них 31 громадянин України; рейс 23 серпня – 98 осіб, із них 41 громадянин України. Разом це складає 260 осіб, із них 80 громадян України.

Таким чином, загальне число евакуйованих мало б становити близько 616 осіб, за першим підрахунком, чи близько 620, за другим.

Наразі не ясно, звідки взялася така розбіжність із числом «понад 650», яке нині назвали в МЗС.

Евакуйованих громадян України, за підрахунками даних із усіх шести рейсів, мало б бути близько 160.