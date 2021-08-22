Україна евакуювала з Афганістану ще 83 людей – Кулеба

Українським літаком із Афганістану вивезли ще 83 людей, зокрема 31 громадянина України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, літак сів у «Борисполі» близько 7:00 22 серпня.

«Це всі громадяни України, які на момент відльоту борту, змогли потрапити до аеропорту, яких буквально провели через всі складнощі і блокпости і посадили на наш борт», – сказав Кулеба.

Серед іноземців, яких евакуювали – журналісти.

Одна з них Фатіма Хусейні з видання Kabul Now сказала, що потрапити в аеропорт Кабула було нелегко через перешкоджання з боку «Талібану», який, за її словами, відкриває вогонь по людях.

«Але нам це вдалося завдяки українським героям із ЗСУ», – додала вона.

Напередодні Генштаб Збройних сил України повідомив, що військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил Збройних сил України вилетів з аеропорту столиці Афганістану Кабула. Кількість евакуйованих громадян і час повернення в Україну там не уточнювали.

17 серпня в МЗС повідомили, що повернутися з Афганістану виявили бажання 153 українці.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.