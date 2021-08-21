Афганістан: лідери талібів зібралися в Кабулі, щоб обговорити плани на свою владу

Чільні ватажки афганського фундаменталістського ісламістського руху «Талібан», який захопив контроль майже над усією країною, зібралися в столиці Кабулі, щоб обговорити свої плани на свою майбутню владу.

Як повідомило джерело в русі Агентству «Франс-прес» на умовах анонімності, співзасновник і політичний керівник «Талібану» мулла Абдул-Гані Барадар зустрінеться в Кабулі з військовими і політичними діячами руху, щоб обговорити уряд, який включав би різні сили.

Як очікують, у зустрічі ватажків «Талібану» також візьме участь і один із чільних провідників так званої мережі Хаккані – ця споріднена з талібами структура має під своїм контролем бойовиків у значній частині південного і північного сходу Афганістану, а в США вона визнана терористичною організацією.

Агентство «Ройтерз», зі свого боку, цитує неназване джерело в русі, яке заявляє, що Барадар прибув до Афганістану, щоб «розподілити відповідальність між командирами, зустрітися з колишніми лідерами уряду, командирами місцевих ополчень, політиками й богословами».

Це джерело додало, що «Талібан» планує створити окремі групи, які будуть займатися внутрішньою безпекою і фінансовою кризою в країні.

Крім того, за словами цього джерела, ще одна група має протягом кількох тижнів подати план нової моделі влади «Талібану» в Афганістані. Цей рамковий план, який розробляють експерти в галузі права, релігії і зовнішньої політики, не буде передбачати демократії, але буде «захищати права всіх».

Також це саме джерело заявило, що «Талібан» буде розслідувати випадки насильства, скоєні його членами, бо, за його словами, «ми вже чули про деякі випадки насильства і злочинів проти цивільних» із боку бойовиків.

Таліби, відновивши свій контроль майже над усім Афганістаном у час виходу з країни військ США й їхніх союзників, намагаються створити назовні враження, що вони тепер поводяться більш помірковано, ніж у часи їхнього режиму 1996–2001 років чи в місцевостях, які вони контролювали й після скинення їхньої влади 2001 року.

За їхніми словами, їхня майбутня влада буде «позитивно відрізнятися» від того режиму, ґрунтованого на суворих фундаменталістських тлумаченнях ісламського права шаріату. Зокрема, вони пообіцяли амністію тим афганцям, які працювали на попередній уряд, підтримуваний США.

Але з Афганістану надходять численні повідомлення про порушення талібами прав людини, аж до свавільних убивств, головно в провінції. Зокрема, повідомляють, що бойовики вистежують журналістів чи колишніх афганських військових і урядовців.

Правозахисна організація Amnesty International, зі свого боку, повідомила, що минулого місяця таліби влаштували «різанину» з жорстокими тортурами щодо представників хазарейської національної меншини, яка, на відміну від переважно сунітського Афганістану і суворо сунітського «Талібану», дотримується шиїтської версії ісламу. Правозахисники назвали це «жахливим показником», що свідчить про правування талібів.