«Талібан» придушує акції протесту на сході Афганістану

Угруповання «Талібан» жорстко зреагувало на акції протесту на сході Афганістану. Судячи з відео, поширених у соцмережах, бойовики угруповання стріляли та били людей, які протестували проти зняття національного афганського прапора в місті Джелалабад. Це сталося напередодні Дня незалежності Афганістану, який святкують 19 серпня, в річницю звільнення від британського управління в 1919 році.

Журналіст місцевої новинної агенції заявив, що його та оператора з іншої редакції побили таліби, коли вони намагалися зафільмувати заворушення.

Інформаційне агентство Reuters цитує очевидця, за словами якого, під час сутичок загинули троє людей. За даними агентства, ці непідтверджені смерті сталися, коли учасники маршу намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі Джелалабаду.

Тим часом агентство AP повідомляє про одного загиблого та шістьох поранених у місті.

Читайте також: Літак Міноборони очікує в Омані дозволу на евакуацію українців та іноземців із Афганістану

Пуштунська служба BBC заявляє, що протести проти адміністрації «Талібану» також відбулися в Кунарі та Хусті, де учасники акцій також мали національні прапори.

Відео з долини Панджшер, автентичність якого наразі неможливо підтвердити, демонструє колонну мотоциклістів з прапорами колишнього Північного Союзу – об’єднання, яке воювало проти «Талібану» в 1990-х і на початку 2000-х.

Водночас триває масова втеча афганців із країни. Співробітник НАТО повідомив Reuters, що 17 людей постраждали 18 серпня у штовханині на в’їзді до аеропорту Кабула. Представники як «Талібану», та і армії США повідомляли, що стріляли в повітря, аби розігнати натовп.

Сполучені Штати 17 серпня надіслали військову підмогу, аби захистити процес евакуації іноземців та громадян Афганістану, відтак американський контингент у цій країні зріс до 4 тисяч людей.

Тим часом життя у Кабулі потроху відновлюється – журналіст Алі Латіфі, який мешкає в столиці, повідомив, що вранці та вдень бачив знову відкриті магазини та ресторани. Інший журналіст повідомив, що кабульські «знамениті візки з морозивом знову гучно увімкнули музику цього ранку».

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.