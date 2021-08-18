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Фотогалереї

Вирватися з Кабула. Евакуаційних авіарейсів усе більше (фотогалерея)

Афганські біженці почали прибувати до Німеччини, Франції та інших країн після евакуації із Кабула, який 15 серпня узяло під контроль угруповання «Талібан».
Подружжя біженців із Афганістану &ndash; з першої хвилі евакуйованих з Кабула &ndash; обіймається у міжнародному аеропорту Франкфурта-на-Майні. Німеччина, 18 серпня 2021 року
1 Подружжя біженців із Афганістану – з першої хвилі евакуйованих з Кабула – обіймається у міжнародному аеропорту Франкфурта-на-Майні. Німеччина, 18 серпня 2021 року
Афганська родина серед перших евакуйованих з Кабула, які прибули до Франкфурта, 18 серпня 2021 року
2 Афганська родина серед перших евакуйованих з Кабула, які прибули до Франкфурта, 18 серпня 2021 року
Евакуйовані з Афганістану виходять із літака в аеропорту Ташкента, Узбекистан, 17 серпня 2021 року
3 Евакуйовані з Афганістану виходять із літака в аеропорту Ташкента, Узбекистан, 17 серпня 2021 року
Евакуйовані на німецькому військовому літаку Airbus A400 прибули до Ташкента. Узбекистан
4 Евакуйовані на німецькому військовому літаку Airbus A400 прибули до Ташкента. Узбекистан
Німецький військовий літак, який привіз біженців із Афганістану до Ташкента. Узбекистан, 17 серпня 2021 року &nbsp;
5 Німецький військовий літак, який привіз біженців із Афганістану до Ташкента. Узбекистан, 17 серпня 2021 року
 
Евакуйовані з Афганістану біженці прибули до аеропорту імені Шарля де Голля. Париж, 17 серпня 2021 року
6 Евакуйовані з Афганістану біженці прибули до аеропорту імені Шарля де Голля. Париж, 17 серпня 2021 року
Люди, які бояться талібів, продовжують прибувати в міжнародний аеропорт Кабула і чекають на евакуацію. 18 серпня 2021 року
7 Люди, які бояться талібів, продовжують прибувати в міжнародний аеропорт Кабула і чекають на евакуацію. 18 серпня 2021 року
Британські громадяни та люди з подвійним громадянством сідають у військовий літак під час евакуації з Кабула. Афганістан, 17 серпня 2021 року
8 Британські громадяни та люди з подвійним громадянством сідають у військовий літак під час евакуації з Кабула. Афганістан, 17 серпня 2021 року
Громадяни Індії на борту індійського військового літака чекають вильоту з аеропорту Кабула, 17 серпня 2021 року
9 Громадяни Індії на борту індійського військового літака чекають вильоту з аеропорту Кабула, 17 серпня 2021 року
Біженці з Афганістану сідають на перший евакуаційний рейс Австралійських сил оборони. Аеропорт Кабула, 18 серпня 2021 року
10 Біженці з Афганістану сідають на перший евакуаційний рейс Австралійських сил оборони. Аеропорт Кабула, 18 серпня 2021 року
Евакуювані з Афганістану приземлилися в Міжнародному аеропорту Катманду імені Трібхувана. Непал, 17 серпня 2021 року
11 Евакуювані з Афганістану приземлилися в Міжнародному аеропорту Катманду імені Трібхувана. Непал, 17 серпня 2021 року
Пасажир показує знаком, що все добре, через вікно літака, який доставив британських громадян та афганців з Кабула на авіабазу Королівських ВПС Брайз Нортон (RAF Brize Norton) в Англії,&nbsp;17 серпня 2021 року
12 Пасажир показує знаком, що все добре, через вікно літака, який доставив британських громадян та афганців з Кабула на авіабазу Королівських ВПС Брайз Нортон (RAF Brize Norton) в Англії, 17 серпня 2021 року
Евакуйовані з Афганістану висаджуються з британського військового літака, RAF Brize Norton,&nbsp;​17 серпня 2021 року
13 Евакуйовані з Афганістану висаджуються з британського військового літака, RAF Brize Norton, ​17 серпня 2021 року
Двоє чоловіків обіймаються після того, як рейс з Кабула приземлився у Римі, Італія, 16 серпня 2021 року
14 Двоє чоловіків обіймаються після того, як рейс з Кабула приземлився у Римі, Італія, 16 серпня 2021 року
Афганський хлопчик отримує пакет з їжею від працівника Червоного Хреста після приземлення в аеропорту Ф&#39;юмічіно в Римі, 16 серпня 2021 року
15 Афганський хлопчик отримує пакет з їжею від працівника Червоного Хреста після приземлення в аеропорту Ф'юмічіно в Римі, 16 серпня 2021 року

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