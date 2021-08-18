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Фотогалереї
Вирватися з Кабула. Евакуаційних авіарейсів усе більше (фотогалерея)
18 серпня 2021, 18:18
Радіо Свобода
Афганські біженці почали прибувати до Німеччини, Франції та інших країн після евакуації із Кабула, який 15 серпня узяло під контроль угруповання «Талібан».
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Подружжя біженців із Афганістану – з першої хвилі евакуйованих з Кабула – обіймається у міжнародному аеропорту Франкфурта-на-Майні. Німеччина, 18 серпня 2021 року
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Афганська родина серед перших евакуйованих з Кабула, які прибули до Франкфурта, 18 серпня 2021 року
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Евакуйовані з Афганістану виходять із літака в аеропорту Ташкента, Узбекистан, 17 серпня 2021 року
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Евакуйовані на німецькому військовому літаку Airbus A400 прибули до Ташкента. Узбекистан
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Німецький військовий літак, який привіз біженців із Афганістану до Ташкента. Узбекистан, 17 серпня 2021 року
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Евакуйовані з Афганістану біженці прибули до аеропорту імені Шарля де Голля. Париж, 17 серпня 2021 року
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Люди, які бояться талібів, продовжують прибувати в міжнародний аеропорт Кабула і чекають на евакуацію. 18 серпня 2021 року
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Британські громадяни та люди з подвійним громадянством сідають у військовий літак під час евакуації з Кабула. Афганістан, 17 серпня 2021 року
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Громадяни Індії на борту індійського військового літака чекають вильоту з аеропорту Кабула, 17 серпня 2021 року
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Біженці з Афганістану сідають на перший евакуаційний рейс Австралійських сил оборони. Аеропорт Кабула, 18 серпня 2021 року
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Евакуювані з Афганістану приземлилися в Міжнародному аеропорту Катманду імені Трібхувана. Непал, 17 серпня 2021 року
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Пасажир показує знаком, що все добре, через вікно літака, який доставив британських громадян та афганців з Кабула на авіабазу Королівських ВПС Брайз Нортон (RAF Brize Norton) в Англії, 17 серпня 2021 року
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Евакуйовані з Афганістану висаджуються з британського військового літака, RAF Brize Norton, 17 серпня 2021 року
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Двоє чоловіків обіймаються після того, як рейс з Кабула приземлився у Римі, Італія, 16 серпня 2021 року
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Афганський хлопчик отримує пакет з їжею від працівника Червоного Хреста після приземлення в аеропорту Ф'юмічіно в Римі, 16 серпня 2021 року
Вирватися з Кабула. Евакуаційних авіарейсів усе більше (фотогалерея)
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