Літак Міноборони очікує в Омані дозволу на евакуацію українців та іноземців із Афганістану

Військово-транспортний літак Іл-76МД, що вилетів до Кабула (Афганістан) для евакуації громадян України та іноземців, перебуває в аеропорту Маскат (Султанат Оман), повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

«Наразі немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою. Крім того, ще не отримано дозволу на зліт і безпечний вихід літака з території Афганістану. Тому наразі літак Іл76МД перебуває в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де очікує вирішення цих питань і дозволу на евакуацію», – йдеться в повідомленні.

На сьогодні понад 150 українців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. За інформацією МЗС України, опрацьовуються два плани: вивезення громадян літаком, який уже перебуває в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який вирушив сьогодні з Києва.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.