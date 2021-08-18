У МЗС заявили, що відпрацьовують два плани евакуації українців з Афганістану

Міністерство закордонних справ України відпрацьовує два плани евакуації українців з Афганістану: літаком, який перебуває в Кабулі, та літаком, який 18 серпня вилетів із Києва. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«Відпрацьовуємо два плани: вивіз громадян на літаку, який вже є в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який відлетів сьогодні з Києва», – повідомив Ніколенко.

Він зазначив, що зараз українські дипломати вирішують три завдання.

«Перше – безпечний коридор для доступу в аеропорт, адже ситуація там залишається частково неконтрольованою, частина аеропорту закрита, інша частина контролюється іноземними військами, на під’їздах до аеропорту розміщується низка блокпостів. Друге – безпечна посадка людей на літак та його технічна підготовка: усі ми бачили кадри в новинах, який натовп зібрався в аеропорту Кабула, як люди намагаються зачепитися хоч за якусь можливість потрапити в літаки; відбулася також дисфункція обслуговуючих компаній, насамперед для заправки пального. Третє – отримання дозволу на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану», – розповів Ніколенко.

Речник МЗС зауважив, що евакуація розпочнеться, щойно будуть вирішенні ці питання.

Напередодні в МЗС повідомили, що повернутися з Афганістану виявили бажання 153 українці.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.