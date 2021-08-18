«Університети зачинені. Жінки бояться виходити з дому». Як таліби утискають права людини?

Блискавичне захоплення талібами майже всієї території Афганістану посіяло страх і паніку серед мирного населення. Люди бояться, що з приходом талібів їхні життя і безпека опинилися під загрозою. Права мирних жителів потребують захисту, наголошують фахівці.

11 років тому багатодітна родина Алі Торабі приїхала в Україну з Афганістану. За словами біженця, його батьки мусили тікати через наполегливі «прохання» талібів віддати до їхніх лав старших братів, щоб вони «також боролися проти іноземних військ». Як альтернативний варіант, каже, – вимагали 100 тисяч доларів.

Тато зрозумів, навіть якщо він збере кошти і віддасть їх талібам, шантаж продовжуватиметься

«Тато зрозумів, навіть якщо він збере кошти і віддасть їх талібам, шантаж продовжуватиметься. Тим більше він не хотів, щоб діти були поряд з терористами, щоб відправити їх на вірну смерть», – розповідає Алі в інтерв’ю Радіо Свобода.

Етнічні і релігійні меншини

Коли таліби вперше прийшли до влади, Алі був малим хлопцем. Про діяльність талібів він чув з розповідей батьків. В кінці 1990-х вони емігрували в Іран. Таліби, розповідає, утискали хазарійців (перськомовна етнічна меншина Афганістану – ред.), а також шиїтів (шиїзм – напрямок в ісламі, його сповідують в Ірані, Афганістані, частині Азербайджану і Таджикистану).

«Моя родина все ж таки наважилась повернулися на батьківщину, бо таліби до того часу втратили владу, але в країні все одно було неспокійно. Точилися бої, були теракти. Жити було неможливо», – згадує юнак.

За його словами, нині в Афганістані виросло ціле покоління, яке здобуло освіту, прагне працювати і рухатися кар’єрними сходинками. Це стосується і дівчат. Молодь, каже, розуміє, що з приходом талібів їхні плани руйнуються, в містах просто стає небезпечно жити.

«Я маю родичів, знайомих в Гераті (це моє рідне місто), в Кабулі. Таліби спершу захопили Герат, ми не думали, що вони так швидко увійдуть у Кабул. Знайомі кажуть, що люди налякані, жінки бояться виходити на вулиці, за покупками відправляють своїх чоловіків. Якщо жінки і наважуються виходити, то закривають тіло і обличчя. В перші дні панувала паніка, зараз торгівля на базарах поступово поновлюється», – каже Алі.

Навчання для хлопців і дівчат

Нині університети в країні зачинені. Місцеві жителі говорять, що згодом у них знову поновиться навчання, але хлопці і дівчата сидітимуть в аудиторіях окремо.

Але Торабі не впевнений, що так буде. На його думку, швидше за все, жінок і дівчат «повернуть» у власні домівки. І хоча таліби оголосили загальну «амністію» для всіх, хто співпрацював з владою, афганці бояться, що стануть жертвами переслідувань.

Зараз таліби складають списки, збирають відомості про людей – хто, де і ким працював

«Хто працював із західними компаніями, зазнають утисків. Жінки, які працювали в державних структурах, позбудуться роботи. Популярні блогери мусять також згортати свою діяльність і закривати свої ютюб-канали, оскільки це також небезпечно. Мені розповідали, що зараз таліби складають списки, збирають відомості про людей – хто, де і ким працював.

Думаю, що Афганістан повернеться до старої моделі, коли існувало примусове заміжжя, коли жінки не могли навіть сходити самостійно до лікаря (звісно, жінки-лікаря), а мусили мати на те письмовий дозвіл свого чоловіка», – переконаний афганець.

Позиція міжнародних правозахисників

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет повідомила про випадки вбивств жінок, правозахисників і журналістів в районах Афганістану, захоплених талібами.

«Неспроможність припинити зростання насильства та порушення прав людини має жахливі наслідки для жителів Афганістану. Мішель Бачелет закликає припинити бойові дії, щоб цивільне населення не несло на собі основний тягар цього конфлікту», – йдеться у твітері організації.

16 серпня Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) заявив про 27 смертей і 136 поранень серед афганських дітей за останні три доби. Проте правозахисники припускають, що реальні цифри можуть бути в кілька разів більші, оскільки це задокументовані дані.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що міжнародна спільнота повинна діяти рішуче, щоб запобігти погіршенню ситуації. Як заявила генеральна секретарка Аньєс Каламар на офіційній сторінці організації у фейсбуці, «тисячі афганців і афганок, яким загрожує серйозна небезпека репресій з боку талібів – від науковців і журналістів до активістів і активісток громадянського суспільства – перебувають в небезпеці в умовах украй невизначеного майбутнього».

«Самі таліби стануть жертвами своєї ідеології»

Режим талібів несумісний з поняттям верховенства права, людськими свободами і тими простими речами, які більшість людей сприймають як належне, зазначила у коментарі Радіо Свобода правозахисниця Олександра Матвійчук.

Мені ця ситуація виглядає катастрофічною

«Починаючи з того, що жінка має право вчитися, брати участь в політиці, і закінчуючи банальними речами, як просто вийти на вулицю. Мені ця ситуація виглядає катастрофічною», – каже Олександра.

«Як будь-який авторитарний режим, «Талібан» не терпить вільнодумства», зауважує правозахисниця. І додає: під загрозою переслідувань з боку талібів є:

громадські активісти,

правозахисники,

журналісти,

творча та наукова еліти.

Ті люди, пояснює вона, які мають активну громадянську позицію, не бояться її публічно висловлювати і можуть впливати на суспільство. Правозахисники наголошують, що важко спрогнозувати, яка кількість людей з тих чи інших причин може постраждати від рук талібів. Адже не виключено, кажуть, що об’єктами насилля можуть стати ті, хто нині толерантно ставиться до талібів або воює на їхньому боці.