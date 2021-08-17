Зараз у Кабулі «Талібан», людям страшно – евакуйований з Афганістану громадянин України

Бойовики угруповання «Талібан» оголосили про повний контроль над територією Афганістану після того як увійшли в Кабул і зайняли президентський палац. Через це із країни українським літаком евакуювали 80 осіб, у тому числі 8 українців. Серед них був Джомагуль Момат – громадянин України афганського походження. Він вже 25 років живе і працює в Україні, має тут сім’ю, але у найгарячіший час опинився у Кабулі. Він розповів Радіо Свобода що відбувається в Афганістані, а також, чому і як довелося звідти евакуйовуватися.

Радо Свобода: Як склалося, що у розпал воєнних дій в Афганістані ви були в Кабулі?

Джомагуль Момат: Я хотів зустрітися з сім’єю – там сестра є, брат є, він працює на державній посаді. От з ними хотів зустрітися. Два тижні тому, коли вилітав на Кабул, там все було нормально. Пізніше з’явилися проблеми. Таліби взяли одне місто, інше, інше. Там проблем ставало більше.

– Як ви дізналися про евакуацію в Україну?

Без валізи, без речей швидко поїхав до аеропорту Хаміда Карзая. Там було дуже багато людей. В аеропорті була метушня

– Мені зателефонував заступник посла України у Таджикистані і сказав, що у неділю буде літак з аеропорту Хаміда Карзая до «Борисполя», який забиратиме громадян України в Україну. Заступник посла сказав поспішати. Я без валізи, без речей швидко поїхав до аеропорту Хаміда Карзая. Там було дуже багато людей. В аеропорті була метушня. Нікого не було на митниці, але якісь люди показали нам, куди йти. А нас було 14 громадян України. Потім ми все ж потрапили до літака. Були люди без візи, без паспорта. Літак був заповнений весь. Пілот переконався, що літак заповнений і ми швидко відлетіли. Літак зустрічало багато поліції. Нас довезли автобусом до митного контролю, а потім іншим транспортом вже довезли до аеропорту. Бо ж було багато людей без паспортів і без віз.

Тому дякую Україні, українському послу, що нас забрали. Як би мені не зателефонували, то звідки би я знав? Інакше я би не потрапив на останній літак до України.

– Ваші рідні залишилися в Кабулі, вони у безпеці?

Приходять додому до людей бандити з пістолетами, а таліби кажуть, що то не їхні, ніби люди дурні і не розуміють, що відбувається

– Мої родичі залишилися в Афганістані. І брат і сестра залишилися в Афганістані. Вони є громадянами Афганістану, брат на державній службі. У літак брали лише громадян України, тому я полетів сам. Я вже їм телефонував, запитував, чи все спокійно. Вони розповідають, що в людей бандити забирають гроші, забирають автомобілі, а таліби кажуть, що такого не роблять. Як це? Приходять додому до людей бандити з пістолетами, а таліби кажуть, що то не їхні, ніби люди дурні і не розуміють, що відбувається.

Навколо Кабула багато років точиться війна. Є уряд, є таліби. Одні кажуть, що вони перші, інші кажуть, що вони перші. Це створює багато проблем для людей. Воюють в одному місті, потім в іншому, а тепер дійшли до Кабула. Тепер там так стало складно, що афганці не знають, куди поїхати, як поїхати, у багатьох немає паспортів. Скільки загинуло людей? Люди готові чіплятися за колеса літаків, щоб втекти. Зараз у Кабулі «Талібан», і людям страшно. Найбільше бояться люди, які працювали на державу, тобто на іншу сторону.

– Чого саме бояться люди?

Люди пам’ятають від минулого разу, як жили під талібами

– Люди пам’ятають від минулого разу, як жили під талібами. Тоді дуже багато проблем було, не було роботи. Тепер таліби прийшли знову в Кабул і люди не знають, що буде далі. Зараз магазини не працюють, вокзали не працюють, нічого не працює. Що буде далі? Людям страшно і вони сидять по домівках.

Для людей зараз дуже погано, магазини не працюють, армія не працює, держава не працює. Люди не знають, що робити, грошей немає, зарплат немає, нічого не має. Якщо немає держави, немає роботи, немає армії, що може бути доброго? Люди всі сидять вдома. Коли закінчиться війна, можливо, буде робота, тоді буде зрозуміло. Зараз ніхто нічого не знає.

– Чи сподіваєтеся ви, що після завершення бойових дій в Афганістані налагодиться мирне життя?

– Побачимо, що буде далі. Я не знаю. Таліби будуть чи інші люди будуть, я хочу, щоб із сім’єю все було добре, щоб була робота, щоб у Афганістані все було добре. Як люди житимуть без роботи? Але не знаю, що обіцяють таліби, що буде далі. Таліби взяли владу і тепер більш-менш спокійно, але я не знаю, що буде далі.

– Як поставилися афганці до виводу військових США з їхньої країни?

Тікати з Афганістану було не добре. Вони не знали, що вийде?

– Коли американці поїхали, проблеми виникли, людям стало гірше. Коли пішли, також виникли такі от проблеми. Треба було домовлятися, а вони одразу втекли. Президент Афганістану також втік з країни. Раніше в Кабулі було спокійно, люди нормально жили. Тікати з Афганістану було не добре. Вони не знали, що вийде? Ми були у шоці, ніхто нічого не знав, ні держава, ні бізнесмени. Американці, що захотіли, те і зробили.

Армія Афганістану була добре створена, багато людей, добре підготована, але не знаю, про що таліби домовилися з американцями. Не знаю, про що президент домовлявся. Але коли таліби зайняли місце президента без бою, в місті Мазарі-Шариф взагалі не було війни, люди самі талібів запрошували. Не знаю, який договір був, але люди так робили. Солдати в армії тепер нічого не хочуть, тому легко говорити, що наша армія здалася. Таліби взяли Афганістан без війни.

– Яким ви бачите майбутнє Афганістану під владою «Талібану»?

– Я не знаю, що буде далі. Може завтра, може наступного тижня, головний серед талібів зможе сказати людям, що буде далі, заспокоїти їх, пообіцяти, що їх не ображатимуть, що все буде добре, що не буде проблем, що не треба тікати. Зараз люди нічого не знають, вони у шоці.

Я не впевнений у гарному майбутньому Афганістану під талібами. Якщо Україна вирішить допомогти біженцям з Афганістану – це добре, я теж хотів би допомогти таким людям.