На військовій базі в околицях Кабула перебуває 12 українців – МЗС

На військовій базі в Афганістані в околицях Кабула перебуває 12 українців. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«МЗС відомо про дванадцятьох українців, які зараз перебувають на військовій базі в околицях Кабула. Наше посольство підтримує із ними зв’язок і буде інструктувати про подальші кроки, щойно з’явиться можливість евакуації», – заявив Ніколенко.

Раніше в МЗС заявили, що станом на 17 серпня 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану.

Напередодні з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 людей, більшість із них – громадяни інших держав.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що український літак забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Він зазначив, що у разі подальших звернень Київ «зробить все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді».

15 серпня таліби взяли під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.