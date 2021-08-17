З Афганістану хочуть евакуюватися 120 українців та членів їхніх родин – МЗС

Станом на 17 серпня 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Станом на ранок, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися із Афганістану. Мова йде про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв'язок», – повідомив Ніколенко.

За його словами, в аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти українців.

«Водночас, на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам. Неконтрольованою також залишається ситуація і в самому аеропорту. МЗС, посольства та причетні відомства нині докладають максимальних зусиль, аби вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом. Пріоритет номер один – безпека», – зазначив речник.

Він додав, що евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови.

«Паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації наших громадян. Хочу запевнити, що Україна не залишить своїх громадян в Афганістані напризволяще. Ті українці, які знаходяться в країні і мають бажання повернутися, мають негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані. Родичі можуть зателефонувати на «гарячу лінію» МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати найбезпечніший варіант допомоги», – зауважив Ніколенко.

Напередодні з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 людей, більшість із них – громадяни інших держав.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що український літак забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Він зазначив, що у разі подальших звернень Київ «зробить все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді».

15 серпня таліби взяли під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.