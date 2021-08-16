Таліби увійшли в Кабул, президент Гані виїхав з країни. Що відбувається в Афганістані

Бойовики руху «Талібан» 15 серпня захопили столицю Афганістану Кабул, попередньо оточивши місто з усіх боків. Перед цим, зупинившись на підступах, вони раптом пообіцяли не влаштовувати в місті різанини і репресій і виявили бажання повернутися до переговорів про «мирну здачу міста» і капітуляцію уряду і президента Ашрафа Гані. Решта території країни вже перейшла під їхній контроль, після взяття впродовж останніх днів великих міст Мазарі-Шаріфу і Джелалабаду, а трохи раніше – Кандагару і Герату. Афганська армія не вела боїв, частина підрозділів опинилася в сусідніх Таджикистані і Узбекистані, інформує Російська служба Радіо Свобода. Сам Ашраф Гані теж виїхав з країни. А західні уряди на чолі зі США все ще повітрям евакуюють з Кабула всіх, кого тільки вдасться.

Гані: «Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати»

Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни, повідомив місцевий телеканал TOLO News. Цю інформацію, як повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», підтвердив голова Ради національного примирення країни Абдулла Абдулла.

«Він покинув Афганістан у важкий час, нехай він відповість за це перед Господом», – сказав Абдулла, у якого давно непрості взаємини з Гані. При цьому Абдулла Абдула назвав Ашрафа Гані «колишнім президентом», хоча той офіційно не оголошував про відставку.

ЗМІ повідомляли, що Гані погодився піти у відставку під час переговорів з рухом «Талібан», представники якого увійшли в президентський палац.

За інформацією таджицької медіагрупи «Азія-Плюс», Гані в супроводі керівника своєї адміністрації Фазла Махмуда Фазлі і радника з нацбезпеки Хамдулли Мухіба попрямував в Таджикистан. Чиновник в уряді Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що з Таджикистану Гані повинен вилетіти в третю країну, але в яку саме, не сказав.

Пізніше Гані написав у своєму фейсбуці, що виїхав з країни через бажання не допустити кровопролиття.

«Сьогодні я опинився перед непростим вибором. Мені доводиться стикатися з озброєними талібами, які хочуть увійти до палацу, або покинути країну... Якщо їх не зупинити, незліченні патріоти будуть замучені, а місто Кабул буде спустошене...» «Талібан» ясно дав зрозуміти, що готовий здійснити кривавий напад на весь Кабул і жителів Кабула, щоб вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати», – написав він.

Гані додав, що визнав перемогу «Талібану», але зазначив, що рух зробив це «зі зброєю в руках». На його думку, тепер таліби відповідальні «за честь, власність і самозахист своїх співвітчизників».

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул-Саттар Мірзакваль заявив у відеозверненні, що в країні відбудеться «мирна» передача влади уряду перехідного періоду. Таліби пообіцяли не брати Кабул воєнною силою. Перед цим вони захопили всі інші великі міста країни.

Таліби в Кабулі

Бойовики угруповання «Талібан» увійшли в столицю Афганістану Кабул 15 серпня. За повідомленням МВС країни, таліби підступали до міста з усіх боків.

О 13-й годині за місцевим часом «Талібан» оголосив, що вони повністю контролюють всю територію Афганістану, а бої в Кабулі закінчилися.

Після цього представники талібів прибули в президентський палац в Кабулі для переговорів про умови «мирного переходу» влади, повідомило Associated Press з посиланням на чиновника, який говорив на умовах анонімності. Цю ж інформацію афганській службі Радіо Свобода підтвердив представник «Талібану».

Місце лідера Афганістану обійме голова політичного офісу талібів в Катарі мулла Абдул Гані Барадар, інформує Російська служба Радіо Свобода. Главою перехідного уряду Афганістану нібито стане ексглава МВС Афганістану і колишній посол у ФРН Алі Ахмад Джалалі.

Вдень 15 серпня на вулицях Кабула панував хаос і паніка. Частина жителів намагалася покинути місто, бігли працівники урядових установ. Закривалися адміністративні офіси, поліцейські дільниці, армійські управління, зупинили роботу магазини і ринки.

Телеканал Аl-Arabiya повідомив, що в околицях аеропорту Кабула, де відбувається евакуація співробітників дипмісій, сталася стрілянина. За інформацією CNN, в самому аеропорту відбулося кілька «інцидентів в царині безпеки». Джерело телеканалу повідомило, що військових США не атакували і ні в кого не стріляли.

Україна евакуювала з Афганістану майже 80 людей, США евакуюють дипломатів, Росія не планує

У неділю США почали евакуацію своїх дипломатів.

Для допомоги в захисті аеропорту Кабула і свого посольства Вашингтон додатково направив до Афганістану військових. CNN і Bloomberg повідомили, що персоналу посольства доручили знищувати документи і предмети, які можна використовувати з метою пропаганди (наприклад, американські прапори). При цьому джерело Bloomberg уточнило, що це стандартна практика.

Американці – чиновники, військові і службовці різних компаній – евакуйовані з Афганістану, впродовж останніх тижнів і днів отримували від своїх колишніх афганських колег і товаришів по службі такі відчайдушні повідомлення, пише Російська служба Радіо Свобода:

«Привіт, братику! Сподіваюся, у тебе все добре. Є спосіб хоч комусь попросити притулку зараз в американському посольстві в Кабулі? З моїми мамою і подружкою все буде добре, але брат у небезпеці. Візи ніхто не видає. Якщо вони візьмуть Кабул, то підуть від дверей до дверей, розшукуючи всіх, хто працював на уряд. Я знаю, що це дико звучить, але в голову мені нічого іншого не приходить».

Пізніше стало відомо, що Пентагон збільшить американський контингент в Афганістані до 6000 військовослужбовців – для допомоги в евакуації громадян США і афганців, які співпрацювали зі США. «Голос Америки» повідомив про це з посиланням на анонімного співробітника адміністрації президента Джо Байдена.

Інші західні країни теж проводять евакуацію персоналу своїх посольств і інших офісів в Кабулі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з Афганістану українським літаком вже вивезли майже 80 людей, більшість із них – громадяни інших держав. «Зокрема, вісім українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці», – написав президент.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що український літак забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Він зазначив, що у разі подальших звернень Київ «зробить все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді».

Росія не планує евакуйовувати співробітників свого посольства в Кабулі. Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням представника МЗС Росії Заміра Кабулова. За його словами, дипмісія продовжить працювати в звичайному режимі, оскільки таліби гарантували посольству безпеку. Він також зазначив, що це стосується і представництв інших країн.

Взяття Джелалабаду і Мазарі-Шаріфу

Раніше в неділю бойовики «Талібану» без бою взяли ключовий східне місто Афганістану Джелалабад.

Як повідомляє Reuters з посиланням на афганського чиновника з Джелалабаду, в місті немає сутичок, оскільки губернатор здався талібам. За його словами, це був єдиний шанс врятувати життя цивільного населення.

Взяття Джелалабаду дало талібам контроль над дорогою, яка веде з Афганістану в пакистанське місто Пешавар.

У суботу таліби змогли зайняти ще одне велике місто на півночі Афганістану – Мазарі-Шаріф. Раніше стало відомо, що вже захоплене місто Пулі-Алам в провінції Логар, від якої – всього 80 кілометрів до Кабула.

Кабул залишався останнім великим містом, який перебував під контролем урядових сил.

Албанія тимчасово прийме афганських біженців

Албанія погодилася тимчасово прийняти афганців, які втікають зі своєї країни на тлі захоплення влади талібами. 15 серпня прем'єр-міністр Еді Рама повідомив у фейсбуці, що нещодавно адміністрація США провела консультації з Албанією, щоб оцінити, чи може вона стати транзитною країною для частини афганських біженців, кінцевим пунктом для яких є Сполучені Штати.

«Ми не скажемо «ні» не тільки тому, що наші великі союзники просять нас, але і тому, що ми – Албанія», – написав Рама.

Цього тижня джерела повідомили Reuters, що адміністрація США провела переговори з Косовом і Албанією з приводу транзиту біженців з Афганістану. У Косові керівник апарату прем’єр-міністра Луан Даліпі підтвердив, що його уряд підтримує контакти з владою США щодо розміщення афганських біженців з середини липня.

До чого тут День незалежності Афганістану і теракти 11 вересня 2001 року

19 серпня в Афганістані – День незалежності, встановлений у 1919 році після того, як країна позбулася британського впливу. Можливо, кажуть експерти, таліби всіляко прагнули остаточно захопити владу в країні і взяти Кабул саме до цієї дати – як і до 11 вересня, коли світ відзначатиме 20-і роковини терактів у США 2001 року, після яких і почалася нинішня афганська війна і інтервенція Заходу в Афганістан.

Таліби почали брати під контроль нові провінції Афганістану на тлі виведення з країни військовослужбовців США та інших країн НАТО – повністю вивести сили західної коаліції планується до середини вересня.

Президент США Джо Байден, який оголосив після вступу на посаду про плани якнайшвидшого виведення з Афганістану до першої половини вересня всіх американських військових, які там перебувають, наполягає на обґрунтованості свого рішення. За словами Байдена, він не може знайти виправдання подальшій американській присутності в центрі громадянського конфлікту в іншій країні.

«Сьогодні «Талібан» – це і є Афганістан»

«Ми сьогодні виявляємо, я б сказав, таку драматичну деталь, що сьогодні «Талібан» – це і є Афганістан, розумієте? Я говорю про те, що, бачте, всі провінційні центри, всі польові командири, фактично всі губернатори падають ниць перед «Талібаном», віддають йому владу, зброю, вплив, контроль, і фактично ніхто вже особливо не плаче за правлячим режимом в Кабулі, президентом Ашрафом Гані», – сказав телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» політолог-сходознавець, знавець Афганістану Аркадій Дубновов за два дні до того, як таліби увійшли в Кабул.

«Всі віддаються «Талібану», тому що розуміють, що він сьогодні уособлює прийнятний для значної кількості афганців стиль життя, це архаїка, це повернення до того, що було раніше, хоча, звісно, з елементами сучасних досягнень цивілізації афганської, які, звичайно, переважно західні. Але я не впевнений, наскільки утримає цей режим ці завоювання, про які всі говорять: права жінок, навчання дівчаток і так далі. На жаль, ми стоїмо перед тим фактом, що Захід ще раз виявив свою нездатність цивілізувати суспільство, яке перебуває ніби в іншому історичному вимірі», – додає експерт.

Стаття підготовлена на основі новин, матеріалів телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», та Російської редакції Радіо Свобода