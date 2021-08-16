Авіакомпанії почали уникати повітряного простору Афганістану

Великі авіакомпанії почали перенаправляти рейси, щоб уникнути повітряного простору Афганістану. Про це повідомляє агентство Reuters.

United Airlines, British Airways та Virgin Atlantic заявили, що не використовують повітряний простір країни.

Речниця United заявила, що зміни вплинуть на декілька рейсів авіакомпанії з США до Індії.

Федеральна авіаційна адміністрація США ще в липні запровадили нові обмеження на польоти над Афганістаном. FAA заявила, що польоти, які здійснюють рейси на висоті нижче 8000 метрів, заборонені в Кабульському районі льотної інформації, який значною мірою охоплює Афганістан, за винятком випадків, коли вони здійснюють рейси в і з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая. Обмеження не поширюються на військові операції США.

Інші країни, включаючи Велику Британію, Канаду, Німеччину та Францію, також радили авіакомпаніям підтримувати висоту не менш ніж 7600 метрів над Афганістаном, повідомляє вебсайт Safe Airspace, який відстежує такі попередження.

Korean Air Lines заявила, що деякі з її вантажних рейсів використовували повітряний простір Афганістану, але пасажирські рейси не здійснювалися.

Тайванська авіакомпанія China Airlines заявила, що стежить за ситуацією і при необхідності відрегулює маршрути польотів відповідно до інструкцій з повітряного простору США та Європейського Союзу.

Emirates призупинила рейси до столиці Афганістану, Кабула, до подальшого повідомлення.

Напередодні, 15 серпня, таліби взяли під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул-Сатар Мірзакваль заявив у своєму відеозверненні, що в країні відбудеться «мирна» передача влади урядові перехідного періоду.

Західні країни тим часом здійснюють евакуацію працівників своїх посольств у Кабулі, як і афганців, які співпрацювали з цими країнами і тепер можуть потерпіти від приходу талібів до влади. Аеропорт Кабула наразі контролює багатотисячний контингент збройних сил США і союзників – які теж мають залишити країну після завершення евакуації. Таліби обіцяли не чинити нападів на іноземних дипломатів. Але є повідомлення, що нині й навколо аеропорту стаються перестрілки.