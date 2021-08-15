Афганістан: таліби вже контролюють столицю Кабул

Бойовики афганського ісламістського фундаменталістського руху «Талібан», які протистоять міжнародно визнаній і підтримуваній владі країни, за повідомленнями, вже контролюють президентський палац у столиці Кабулі після втечі президента Ашрафа Гані.

Арабський телеканал «Аль-Джазіра» вів пряму трансляцію з палацу, з якої випливало, що за головним столом для зустрічей перебували чільні керівники талібів в оточенні важко озброєних бойовиків, а перекладач повідомив від імені бойовиків, що ті задоволені, що палац їм здали без кровопролиття.

Президент Афганістану Ашраф Гані, як підтвердили Радіо Свобода джерела в його колишньому уряді, втік до столиці сусіднього Таджикистану Душанбе, але лише на короткий час, щоб вирушити в інше місце – яке саме, тим часом не оголошують.

Сам Гані заявив у фейсбуці, що залишив свою країну, щоб уникнути «кровопролиття» в можливих боях за шестимільйонний за населенням Кабул. За його словами, «Талібан» переміг у протистоянні «мечів і рушниць», але не виграв у «боротьбі за серця».

Посадовці його влади заявляли про очікувану «мирну передачу влади» якомусь урядові перехідного періоду. Але двоє чільних представників «Талібану» заявили агентству Reuters, що ніякого «перехідного уряду» не буде і вони тільки чекають на повний відхід дотеперішнього уряду від влади, щоб перебрати її відразу в повному обсязі. Як раніше казали представники угруповання, вони ладні зачекати на це «день, два чи й тиждень».

За повідомленнями, таліби без боїв узяли під свій контроль уже принаймні половину Кабула – станом на вечір 15 серпня 11 із 22 районів міста, – заявляючи, що мусять забезпечити громадський порядок після розвалу урядових силових структур. Засоби інформації повідомляли, що урядові силовики масово залишали свої пости, кидали зброю й перевдягалися в цивільний одяг перед приходом талібів.

Як повідомив речник талібів Забігулла Моджагед, командування руху наказало своїм бойовикам увійти в Кабул, щоб «відвернути мародерство».

Перед тим «Талібан» пообіцяв не брати Кабул воєнною силою, поки тривають переговори з представниками дотеперішнього уряду про передачу їм влади.

Наразі не ясно, як і коли може відбутися ця передача і хто веде переговори з боку талібів. Із боку дотеперішньої влади серед учасників називають колишнього президента Хаміда Карзая, лідера політичної і водночас воєнізованої сили «Хізб-е Ісламі» Ґульбуддіна Хекматіяра і голову Ради національного примирення країни Абдуллу Абдуллу, відомого як різкого критика дотеперішнього президента Ашрафа Гані і водночас його вимушеного союзника у владі в Кабулі.

Західні країни тим часом здійснюють евакуацію працівників своїх посольств у Кабулі, як і афганців, які співпрацювали з цими країнами і тепер можуть потерпіти від приходу талібів до влади. Аеропорт Кабула наразі контролює багатотисячний контингент збройних сил США і союзників – які теж мають залишити країну після завершення евакуації. Таліби обіцяли не чинити нападів на іноземних дипломатів. Але є повідомлення, що нині й навколо аеропорту стаються перестрілки.

У США, що є головним союзником дотеперішньої влади Афганістану, встановленої після скинення режиму талібів унаслідок вторгнення союзників 2001 року, визнали, що зусилля останніх 20 років, із витратами в трильйон доларів і втратами 2300 американських військовиків, визнали, що помилилися в оцінці нинішньої ситуації в Афганістані, сказав державний секретар Ентоні Блінкен. Буквально попередніми днями в Вашингтоні висловлювали очікування, що дотеперішня влада в Кабулі втримається ще принаймні кілька місяців, перш ніж впасти під наступом талібів.

Рада безпеки ООН планує зібратися для обговорення становища в Афганістані 16 серпня. Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон закликав світ не визнавати очевидного майбутнього уряду талібів.

Рух «Талібан» уже був при владі майже в усьому Афганістані в 1996–2001 роках, у часи найбільшого розмаху під кінець цього терміну контролюючи до 90 відсотків території країни. Тоді його владу офіційно визнали лише кілька лічених країн регіону, майже весь світ натомість визнавав за легітимних представників Афганістану так званий «Північний альянс», що утримував позиції на півночі чи північному сході країни.

Після вторгнення США з союзниками наприкінці 2001 року з метою скинути владу «Талібану», яка надавала притулок терористичній мережі «Аль-Каїда», що влаштувала теракти у США 11 вересня 2001 року, цей рух був усунений від державної влади в країні, але й протягом наступних 20 років і досі успішно утримував в Афганістані збройною силою значні позиції.