Держсекретар США відкидає порівняння Афганістану з В’єтнамом

Державний секретар США Ентоні Блінкен відкинув спроби порівнювати вихід військ Сполучених Штатів Америки з Афганістану з хаотичним відступом із В’єтнаму після В’єтнамської війни 1955–1975 років.

«Це не Сайгон», – сказав він в інтерв’ю телемережі ABC TV, маючи на увазі столицю підтримуваного США Південного В’єтнаму в війні з підтримуваним СРСР комуністичним Північним В’єтнамом 1955–1975 років, унаслідок якої США були змушені вийти з країни 1973 року, а в’єтнамські комуністи й їхні союзники захопили весь В’єтнам і відтоді контролюють там Соціалістичну Республіку В’єтнам.

«Ось факти: ми ввійшли в Афганістан 20 років тому, маючи на увазі одну-єдину місію – а саме розібратися з тими, хто напав на нас 11 вересня (2001 року, коли в США сталися гучні теракти, влаштовані терористичною мережею «Аль-Каїда», якій надавала притулок тодішня влада більшої частини Афганістану під проводом екстремістського руху «Талібан»), – сказав він. – І ця місія була успішна».

США і їхні союзники нині завершують наперед домовлене виведення своїх військ із Афганістану, які допомагали підтримуваній ними владі країни протистояти усуненим 2001 року від влади талібам. Тим часом таліби від початку виведення цих військ протягом часу від кінця квітня захопили майже всю країну і нині готові перебрати під контроль і столицю Кабул, і офіційну владу в країні.

Наразі війська США й їхніх союзників у НАТО контролюють летовище Кабула, щоб забезпечити термінову евакуацію працівників посольств західних країн і їхніх місцевих афганських співпрацівників.

У Раді безпеки ООН лунають заклики зібрати термінове засідання щодо Афганістану. Росія, постійний член Ради безпеки з правом вето, яка, як випливає з повідомлень останнього часу, фактично підтримує талібів як супротивників США, хоча й залічила їх до свого переліку терористичних організацій, заявила, що Москва «працює» з іншими членами Ради безпеки, щоб домовитися про проведення термінового засідання.

Як стало відомо 15 серпня, президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну після того, як бойовики противладного екстремістського руху «Талібан» із усіх боків оточили столицю Кабул і вже ввійшли в деякі частини міста, а їхні представники прибули до президентського палацу для переговорів про передачу влади. Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул-Сатар Мірзакваль заявив у своєму відеозверненні, що в країні відбудеться «мирна» передача влади урядові перехідного періоду.

Таліби пообіцяли не брати Кабул воєнною силою, поки переговори про передачу влади тривають. Перед цим вони з більшими чи меншими боями захопили всі інші великі міста країни.