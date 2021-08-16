Пентагон тимчасово збільшить свій контингент в Афганістані

Пентагон збільшить свій контингент в Афганістані до 6000 військовослужбовців – для допомоги з евакуацією громадян США та афганців, які співпрацювали з США. «Голос Америки» повідомив про це з посиланням на анонімного співробітника адміністрації президента Джо Байдена. Ця новина з’явилася в зв'язку з погіршенням умов безпеки в районі кабульського аеропорту.

Жителі афганської столиці повідомляли в неділю про перестрілки в районі кабульського міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая. З цього аеропорту евакуюється основна частина американців і громадян Афганістану, які співпрацювали з США.

США і їхні союзники нині завершують наперед домовлене виведення своїх військ із Афганістану, які допомагали підтримуваній ними владі країни протистояти усуненим 2001 року від влади талібам. Тим часом таліби від початку виведення цих військ протягом часу від кінця квітня захопили майже всю країну і взяли під контроль Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну після того, як бойовики противладного екстремістського руху «Талібан» із усіх боків оточили столицю Кабул. Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул-Сатар Мірзакваль заявив у своєму відеозверненні, що в країні відбудеться «мирна» передача влади урядові перехідного періоду.