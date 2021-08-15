15 серпня представники талібів прибули до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі для переговорів про умови мирного переходу влади. Станом на ранок неділі Кабул залишався єдиним великим містом країни, яке ще утримували урядові сили. (Відео AP, REUTERS).
Афганістан: життя у містах, захоплених талібами (відео)
Афганські військові зняли на відео, як таліби на американському «Гамві» в’їжджають у місто Фарах. А 6 серпня таліби захопили Зарандж на півдні Афганістану, і багато людей покинули місто. Після захоплення «Талібаном» 13 серпня Кандагару, другого за величиною міста Афганістану, місцеві жителі розповіли кореспондентам РВЄ/РС, що бачили тіла загиблих із зав’язаними руками та слідами від куль
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