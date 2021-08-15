Афганські військові зняли на відео, як таліби на американському «Гамві» в’їжджають у місто Фарах. А 6 серпня таліби захопили Зарандж на півдні Афганістану, і багато людей покинули місто. Після захоплення «Талібаном» 13 серпня Кандагару, другого за величиною міста Афганістану, місцеві жителі розповіли кореспондентам РВЄ/РС, що бачили тіла загиблих із зав’язаними руками та слідами від куль