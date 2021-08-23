Афганістан: Ахмад Масуд відкинув ультиматум талібів здати Панджшер

Лідер опору в Афганістані Ахмад Масуд відкидає ультиматум, у якому таліби вимагали мирної передачі влади у провінції Панджшер на північному сході країни.

Перед тим рух «Талібан» заявив, що надсилає бійців до провінції Панджшер, оскільки місцеві чиновники відмовилися передати владу. Панджшерська ущелина – одна з останніх територій країни, яку не контролюють таліби. Більшість жителів цього регіону є етнічними таджиками.

Ісламісти висунули ультиматум лідеру опору Ахмаду Масуду, синові колишнього відомого польового командира Ахмада Шаха Масуда. Таліби заявили, що дають Масуду чотири години, щоб його прихильники склали зброю. В іншому разі, йдеться в заяві «Талібану», учасники опору «будуть покарані».

В інтерв’ю телекомпанії «Аль-Арабія» 22 серпня Масуд заявив, що готовий до переговорів і компромісу з талібами, щоб уникнути протистояння. Він закликав сформувати широкий уряд національної єдності за участю талібів. Однак, якщо таліби відмовляться від діалогу, війна неминуча, додав він.

У телефонному інтерв’ю агентству Reuters Ахмад Масуд також заявив, що сподівається провести з талібами мирні переговори, але його сили готові до бою.

«Талібан» заявив про встановлення контролю над всією територією Афганістану 15 серпня. Після взяття без бою Кабула таліби оголосили про закінчення війни. Лідери руху заявляли, що мають намір відтворити Ісламський емірат Афганістан. Президент Ашраф Гані втік з країни.

Ахмад Масуд і колишній віцепрезидент країни Амрулла Салех оголосили про формування опору в провінції Панджшер, до них приєдналися загони афганської армії, які не стали співпрацювати з талібами.

«Талібан» контролював більшу частину Афганістану з 1996 до 2001 року. Рух втратив контроль над країною після військової операції США та їхніх союзників.