Афганістан: підступи до аеропорту Кабула заполонили тисячі охочих покинути країну, є загиблі

Десятки тисяч афганців знову заполонили дороги на підступах до аеропорту Кабула з бажанням покинути країну. Бойовики «Талібану» у спробах спинити натовп вдалися до пострілів у повітря.

Хаос біля летовища призвів до загибелі семи афганців за останню добу, заявили британські військові 22 серпня. Британська заява не вказує, коли і як саме ці люди загинули. Водночас представник НАТО заявив, що щонайменше 20 людей загинули за останній тиждень в аеропорту Кабула та навколо нього. Повідомляється, що одні загиблі стали жертвами куль, інші були затиснуті натовпом.

Тисячі морських піхотинців США виставлені на охорону частину аеропорту намагалися утримати натовп у час, коли військові та цивільні літаки злітали з іноземцями та афганцями на борту.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив CNN 22 серпня, що за попередню добу з Кабула рейсами США вилетіли 3900 людей. За даними Міністерства оборони США, з початку евакуації тиждень тому американські літаки вивезли з країни 17 тисяч людей.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що з 13 серпня рейсами з Афганістану евакуювали майже 4 тисячі людей.

Великобританія, Сполучені Штати та інші країни намагаються розширити зусилля щодо евакуації своїх громадян, а також афганців, які працювали в іноземних посольствах, неурядових організаціях, силах НАТО чи інших організаціях, через загрозу розплати з боку бойовиків «Талібану».

Аеропорт Кабула перебуває під контролем військових США, проте всі під’їзди до нього контролюють члени «Талібану».

Очікується, що 24 серпня ситуацію в Афганістані і заходи щодо евакуації людей обговорять на онлайн-саміті лідери країн «Групи семи». Обговорюється і питання можливого продовження терміну виведення американських військових з Афганістану.

Афганські чиновники кажуть, що «Талібан» поки не буде оголошувати про свій уряд до 31 серпня, крайнього терміну виведення з країни військових США.

«Талібан» поки не встановив контроль над Панджерською ущелиною на північ від Кабула. Там сформовані збройні загони під керівництвом Ахмада Масуда, сина колишнього відомого польового командира Ахмада Шаха Масуда. В інтерв1ю телекомпанії !Аль-Арабія! в неділю Масуд заявив, що готовий до переговорів і компромісу з талібами, але в разі спроб захопити Панджер силою буде чинити спротив. Раніше він звернувся до країн Заходу із закликом надати підтримку для протистояння талібам.