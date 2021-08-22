В Афганістані залишаються понад 100 українців, операція з евакуації триває – ОП

В Афганістані на даний час залишаються понад 100 українських громадян, тому операція з евакуації буде продовжена найближчими днями, повідомив 22 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він сказав про це після того, як вранці в аеропорту «Бориспіль» сів український військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних сил, який евакуював з Афганістану 83 людей, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав – представників міжнародних медіа і громадських організацій, яким у Афганістані загрожувала небезпека.

Це другий евакуаційний борт, що доправив людей із Кабула до Києва.

«Ми за сім років знаємо, скільки в нас героїв. Це наші військові. У цьому разі працівники ГУР – справді герої. Сьогодні, після цієї операції, про це знає весь світ», – сказав Андрій Єрмак.

За повідомленням Офісу президента, один з евакуйованих зазнав тілесного ушкодження в результаті штовханини в аеропорту Кабула, але його життю нічого не загрожує.

«Усіх врятованих оглянуть медики, евакуйовані максимально швидко пройдуть необхідні формальні процедури, щоб мати змогу відпочити після складного перельоту», – йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС, США звернулися до України з проханням допомогти в реалізації операції щодо евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека.

«Україна погодилася надати логістичне сприяння у вивезенні людей з Кабула з їхнім подальшим переміщенням до США та інших країн. Ця операція не передбачає надання евакуйованим притулку в Україні. Сполучені Штати також допомагають Українській державі в операціях з евакуації наших громадян», – йдеться в повідомленні.

Український літак із 83 евакуйованими сів у «Борисполі» близько 7:00 22 серпня.

16 серпня з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 людей, більшість із них – громадяни інших держав. На борту було вісім українців.

17 серпня в МЗС повідомили, що повернутися з Афганістану виявили бажання 153 українці.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.