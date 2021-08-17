З Афганістану хочуть повернутися 153 українці – Кулеба

Повернутися з Афганістану виявили бажання 153 українці. Про це заявив у фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Останні дані: 153 українців зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому. Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України. Найважче зараз – це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту», – написав Кулеба.

За його словами, наразі прямої загрози життю громадян України немає.

«Держава працює щогодини над тим, щоб допомогти нашим громадянам. Допоможемо й іноземцям, але громадяни України – абсолютний пріоритет, тому що ми своїх не кидаємо. Є кілька конкретних сценаріїв повернення, які нині втілюються в життя. З безпекових міркувань не можу розповідати подробиці», – додав Кулеба.

Раніше з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 людей, більшість із них – громадяни інших держав.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що український літак забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Він зазначив, що у разі подальших звернень Київ «зробить все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді».

15 серпня таліби взяли під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.