Афганістан: «Талібан» заявляє про «амністію» після захоплення влади

Представники «Талібану» оголосили загальну «амністію» для всіх в Афганістані. На тлі поширених побоювань, що ті, хто працював на уряд чи організації, що підтримуються Заходом, зіткнуться з переслідуваннями з боку адміністрації «Талібану», інформаційне агентство AFP процитувало угруповання, яке заявило про «загальну амністію» для всіх урядовців та закликало їх повернутися до роботи з «повною впевненістю».

Виступаючи на державному телебаченні Афганістану, член адміністрації «Талібану» Енамулла Самангані також закликав жінок приєднатися до уряду, повідомляє The Associated Press.

«Ісламський Емірат не хоче, щоб жінки були жертвами», – заявив він, використовуючи термін бойовиків для Афганістану.

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Він додав, що структура уряду «не зовсім зрозуміла, але, судячи з досвіду, має бути повністю ісламське керівництво, і всі сторони повинні приєднатися».

Лідер політичної та напіввійськової групи «Хізб-е-Ісламі» Гульбудін Хекматяр заявив, що 17 серпня відправиться до Катару для зустрічі з представниками «Талібану» в супроводі колишнього президента Афганістану Гаміда Карзая та ексміністра закордонних справ та голови Ради національного примирення Афганістану Абдулли Абдулли , передає арабський канал Al Jazeera.

Тим часом західні уряди намагалися евакуювати своїх громадян, афганців, які працювали з ними, та інших людей, яким, на їхню думку, може загрожувати небезпека під правлінням талібів.

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Генерал-майор Хенк Тейлор, спеціаліст з логістики Об’єднаного комітету начальників штабів Пентагону, заявив, що Сполучені Штати «відповідають за управління повітряним рухом» у міжнародному аеропорту Гаміда Карзая для військових та комерційних рейсів.

«Зараз ми зосереджені на підтримці безпеки в аеропорту, подальшому прискоренні польотних операцій, захищаючи при цьому американців та афганських мирних жителів», – сказав він.

Напередодні «Талібан» оголосив, що взяв під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Протягом останніх тижнів таліби захопили більшу частину території країни. Наступ вони розпочали разом з початком виведення з країни військ США та союзників.