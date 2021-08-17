Американські політики та оглядачі реагують на звернення Байдена щодо Афганістану

Звернення президента США Джо Байдена щодо Афганістану критикують у Республіканській партії США.

«Промова Джо Байдена розчаровує та лишає віри. Наші військові провели десятки років у Афганістані. Всі американці мають перед ними незліченний борг. Їм також треба пояснити, що пішло не так в останні тижні та місяці. Американська громадськість також заслуговує на пояснення», – твітує сенатор-республіканець Тед Круз.

«Після 6 днів мовчання президент Байден висловився щодо найгіршої зовнішньополітичної катастрофи за десятиліття, надавши лише відмовки за його власні провали. Його погане планування призвело до найгіршого із можливих результату для Афганістану. Провина лежить на ньому – його неспроможність бути лідером – це сором», – твітує лідер республіканців у Палаті представників Конгеру США Кевін Маккарті.

Коментуючи звернення президента США, колишній посол США у Росії Майк Макфол віддав належне Байдену за «прямолінійність щодо провалу уряду Афганістану та військових», назвавши цю частину промови найкращою.

«Найгірша частина: твердження, що місія США в Афганістані завжди була лише про знищення «Аль-Каїди». Попередні адміністрації мали інші цілі. У майбутньому йому треба так і говорити», – заявив Макфол.

«Подобається це вам чи ні, сильна промова президента Байдена відповідала настроям більшості американців», – твітує член редакційної ради видання The Washington Post Джоната Кейпхарт.

«Після промови Байдена у нас проблема із трьох складових:

1) погане рішення щодо закордонної політики;

2) некомпетентне виконання цього рішення;

3) аргументація на захист цього рішення примусить країни, які люблять свободу та людей, дійти висновку, що сигнал від США у тому, що «покладайтесь лише на себе», – заявив американський політичний оглядач Білл Крістол.

Як повідомляв «Голос Америки» у понеділок, президент США Джо Байден виступив зі зверненням з приводу Афганістану. Байден заявив про непохитність своєї позиції щодо виведення американських військ з Афганістану.

«Я глибоко переконаний, що невірно наказувати американським військовим іти вперед, коли власні збройні сили Афганістану цього не роблять», – заявив президент США.

Байден зазначив, що продовження присутності військових США у країні не змінило би ситуації.

З повним текстом заяви президент США можна ознайомитись на сайті Білого дому.