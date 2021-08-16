Що відбувається у Кабулі: розповідь очевидиці та свіжі фотографії

Бойовики угруповання «Талібан» увійшли в Кабул, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль над територією Афганістану. Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну. На фотокадрах з Кабульського аеропорту видно людей, які намагаються потрапити на летовище, щоб покинути країну. США направили ще військових, щоб прикривати евакуацію тих, хто боїться талібів.

Кабул ніби повернувся на 20 років назад. Люди у світському одязі зникли з вулиць столиці Афганістану, а натомість з'явилися люди зі зброєю. На вулицях нищать рекламні зображення жінок з відкритими обличчями, натовпи людей намагаються зняти гроші у банкоматах, а міжнародний аеропорт Кабулу заповнений тими, хто хоче вилетіти з країни. Саме летовище утримують американські військові, а біля аеропорту стоять озброєні бійці «Талібану»...

Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», зв'язався із журналісткою у Кабулі і розпитав про те, що там відбувається.

Журналістка Ліза Карімі:

– Ситуація різко змінилася із учорашнього дня. Як тільки надійшло повідомлення, що таліби увійшли в місто, всі почали тікати додому, все закрилося... Дуже швидко вулиці опустіли...

А сьогодні навпаки – після восьмої ранку тут стільки народу всюди. І що найжахливіше – вже не можна розрізнити чи це таліби, чи це звичайні місцеві жителі.

І чоловіки і жінки вже одягнуті по-іншому. Жінки у хіджабах.

Я живу біля аеропорту, і звідти можна почути, як стріляють. Із самого ранку я бачу, як люди біжать в бік аеропорту і намагаються туди потрапити.

Учора я бачила тривогу і страх: хтось боявся, що втратить майно, хтось боявся за дітей та самого себе. А сьогодні люди вийшли на вулиці і дивляться як поводять себе таліби: чи вони такі ж, якими були 20 років назад, або щось змінилося?

Я думаю, що люди вийшли для спостереження ситуації. Всі хочуть знати, що з нами буде.

Учора я останній раз виходила за продуктами – це було о другій годині дня. Зараз біля мого будинку всюди таліби і мені страшно.

Причому, я працювала з іноземними організаціями, і не тільки я, але і всі мої колеги, які працювали з ними отримували повідомлення з учорашнього дня і до цих пір.

Усю ніч ніхто не спав, ніхто себе не відчуває у безпеці. І кожна людина запитує одне і те саме: «Як ми можемо виїхати з країни?».

Ось що зараз відбувається і з журналістами, і з іншими звичайними людьми.

«Вже надії немає...»

Не те щоб люди не вірили, що таліби захоплять місто, але все ще була надія. Навіть ті біженці, які прийшли з провінції, які тікали, у них все ще була надія, що є якийсь уряд, є хтось, хто буде їх захищати.

Але вчора, коли я їх побачила талібів, одна людина мені сказала: «Все, у нас більше надії немає. Хто буде нас захищати, хто буде захищати моїх дітей?».

Вони дуже бояться за своїх дівчаток...Таліби їх силою беруть заміж.

Як тільки отримали повідомлення про те, що іноземні війська збираються залишати Афганістан, з того моменту і почалося все це: хтось побіг за паспортами, хтось за візою. Але, на жаль, це не всім вдалося.

І ті люди, які вчора вже ходили в аеропорт, це ті люди, з яких хтось не отримав паспорт, хтось не отримав візу, а хтось навіть отримав візу, але не зміг полетіти...

Не те, щоб ми були впевнені, що таліби не прийдуть, але коли вони взяли Кабул – це був шок для нас всіх, включаючи мене.

Коли вони взяли Кабул – це був шок для нас всіх

Учора таліби поширили повідомлення, що не застосовуватимуть зброю проти мирного населення. Але 30 хвилин тому в аеропорту хтось застосував зброю і почалася стрілянина.

Я боюся, що хтось уже загинув. Але зараз у мене точної інформації немає. Тільки прийшло повідомлення, що стрілянина вже почалася, і що, мовляв, вони не хотіли використовувати зброю проти мирних жителів, але вимушені захищатися.

Держдепартамент США про евакуацію

Державний департамент США і Пентагон у своїй спільній заяві щодо ситуації в Афганістані повідомили, що американські військові в Кабулі сконцентровані на забезпеченні евакуації тих, хто хоче покинути країну.

Відомства «завершують ряд кроків щодо забезпечення безпеки Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая, щоб здійснити безпечний від'їзд персоналу США і союзників з Афганістану військовими і цивільними літаками», мовиться у заяві.

Держдепартамент і Міноборони США повідомляють, що протягом 48 годин число американських військових в Афганістані досягне майже 6 тисяч. Їх зусилля будуть сконцентровані виключно на забезпеченні безпечного від'їзду і безпеки польотів.

«Протягом декількох найближчих днів ми будемо здійснювати вивезення з країни тисяч американських громадян, які проживали в Афганістані, а також місцевих співробітників посольства США в Кабулі і їх сім'ї і інших найбільш вразливих громадян Афганістану», – мовиться у спільній заяві.

Держдепартамент і Міноборони США повідомляють, що прискорять процедуру евакуації тисяч громадян Афганістану, які мають право претендувати на спеціальні імміграційні візи. За даними відомств, за минулі два тижні в такий спосіб в США вже прибули близько 2000 чоловік.

«Все категорії громадян Афганістану, які пройшли перевірку на благонадійність, будуть і далі бути спрямовані безпосередньо в США. Ми знайдемо додаткові місця для тих, хто ще чекає перевірку».

Американський прапор був знятий з посольства США в Кабулі. Про це першою повідомила телекомпанія CNN.

Зняття прапора з посольства означає, що персонал вже евакуйований. Співробітники дипмісії були доставлені в аеропорт, звідки, як повідомляється, їх вивезуть з Афганістану повітрям.