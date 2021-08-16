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«Найближчим часом ми організуємо евакуацію громадян України з Афганістану» – Єнін (відео)

«Найближчим часом ми організуємо евакуацію громадян України з Афганістану» – Єнін (відео)
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«Найближчим часом ми організуємо евакуацію громадян України з Афганістану» – Єнін (відео)

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Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін 16 серпня в ефірі програми «Свобода. LIVE» зазначив: «Талібам вдалося встановити контроль за цивільним сектором аеропорту Кабула. За американськими представниками наразі зберігається контроль за військовим сектором аеропорту. Тобто летовище на сьогоднішній день заблоковано. Ті рейси, які ми планували здійснити вранці, наразі відкладені на певний період. Тим не менш, ми розраховуємо на те, що ближчим часом ми організуємо евакуацію наших громадян або безпосередньо нашими літаками, або використовуючи логістичні можливості наших іноземних партнерів»

Напередодні з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 людей, більшість із них – громадяни інших держав.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що український літак забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Він зазначив, що, у разі подальших звернень, Київ «зробить все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді».

15 серпня таліби взяли під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.

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