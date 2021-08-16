Напередодні з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 людей, більшість із них – громадяни інших держав.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що український літак забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Він зазначив, що, у разі подальших звернень, Київ «зробить все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді».
15 серпня таліби взяли під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що український літак забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Він зазначив, що, у разі подальших звернень, Київ «зробить все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді».
15 серпня таліби взяли під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.
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