Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін 16 серпня в ефірі програми «Свобода. LIVE» зазначив: «Талібам вдалося встановити контроль за цивільним сектором аеропорту Кабула. За американськими представниками наразі зберігається контроль за військовим сектором аеропорту. Тобто летовище на сьогоднішній день заблоковано. Ті рейси, які ми планували здійснити вранці, наразі відкладені на певний період. Тим не менш, ми розраховуємо на те, що ближчим часом ми організуємо евакуацію наших громадян або безпосередньо нашими літаками, або використовуючи логістичні можливості наших іноземних партнерів»