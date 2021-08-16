Афганістан: «Талібан» захопив владу. Ситуація зараз і що буде далі?

Рух «Талібан» захопив владу в Афганістані. Таліби контролюють Кабул та інші великі міста Афганістану. Президент Ашраф Гані залишив країну. Західні уряди проводять евакуацію. Україна 16 серпня вивезла 80 людей – українців та громадян інших держав. Що відбувається зараз в Афганістані, що чекає на країну в подальшому, як ситуація в Афганістані вплине на інші країни світу. Про це говоримо у програмі «Свобода Live.

Таліби почали брати під контроль нові провінції Афганістану на тлі виведення з країни військовослужбовців США та інших країн НАТО – повністю вивести сили західної коаліції планується до середини вересня. Президент США Джо Байден, який оголосив після вступу на посаду про плани якнайшвидшого виведення з Афганістану до першої половини вересня всіх американських військових, які там перебувають, наполягає на обґрунтованості свого рішення. За словами Байдена, він не може знайти виправдання подальшій американській присутності в центрі громадянського конфлікту в іншій країні. Війська західної коаліції перебували в Афганістані з 2001 року. Військова операція почалася після терактів 11 вересня у США.