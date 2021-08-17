Джонсон скликає віртуальну зустріч лідерів G7 через події в Афганістані

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон скликає віртуальну зустріч лідерів «Групи семи», щоб обговорити загострення ситуації в Афганістані, а також активізує зусилля з евакуації громадян Британії та інших країн з Кабула.

У понеділок Джонсон обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном ситуацію в Афганістані, повідомила пресслужба британського уряду. Він наголосив на необхідності об’єднання міжнародного співтовариства та прийняття єдиного підходу до Афганістану як з точки зору визнання будь-якого майбутнього уряду, так і у роботі щодо запобігання гуманітарній та міграційній кризі.

Джонсон заявив про намір провести віртуальну зустріч лідерів G7 найближчим часом.

Лідери домовилися, що Британія та Франція повинна співпрацювати у Радіо безпеки ООН з цього питання.

Як повідомляє «Голос Америки», спочатку Лондон направив 600 військових для допомоги в евакуації, але тепер їхня кількість збільшилася до 900.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що в регіоні будуть розміщені додаткові сили, які можна буде швидко перекинути до Афганістану в разі потреби. Також буде забезпечено готовність до негайного розгортання сил з Великої Британії, якщо це буде потрібно для виконання оборонних завдань.