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Індія евакуює посольство з Кабулу, в столиці Афганістану лишається три диппредставництва

Тисячі афганців відчайдушно намагаються залишити Кабул після того, як місто захопило угруповання «Талібан».

Індія слідом за іншими країнами евакуює своє посольство з Кабулу, відтак у столиці Афганістану лишаються дипломатичні представництва трьох країн – Росії, Китаї та Пакистану.

«У світлі переважаючих обставин було вирішено, що наш посол у Кабулі та його підлеглі з Індії повернуться до Індії негайно», – заявив у твітері речник міністерства закордонних справ Індії Арімдам Баґчі.

Раніше 17 серпня Пентагон заявив, що аеропорт Кабула знову відчинений. Перед цим рейси були зупинені через порушення безпеки на злітно-посадковій смузі, які перервали операції з евакуації. Тисячі афганців відчайдушно намагаються залишити Кабул після того, як місто захопило угруповання «Талібан».

Росія тим часом заявила, що евакуює лише частину свого персоналу. Її посол Дмитро Жирнов планує провести переговори з талібами 17 серпня щодо безпеки російських громадян і працівників посольства.

Напередодні «Талібан» оголосив, що взяв під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Протягом останніх тижнів таліби захопили більшу частину території країни. Наступ вони розпочали разом з початком виведення з країни військ США та союзників.

Хаос в аеропорту Кабула: афганці втікають від талібів (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Хаос в аеропорту Кабула: афганці втікають від талібів (фоторепортаж)

15 серпня таліби взяли під свій контроль Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну
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