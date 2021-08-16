Посол Росії в Афганістані зустрінеться з представниками «Талібану» 17 серпня

Посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов має намір 17 серпня зустрітися з представниками «Талібану», щоб обговорити питання безпеки російських громадян, які перебувають в країні, а також персоналу посольства. Про це представник президента Росії Замір Кабулов повідомив радіостанції «Ехо Москви».

Раніше Москва заявляла, що не змінюватиме кількість персоналу посольства, однак Кабулов заявив, що деяким працівникам нададуть оплачувану відпустку або евакуюють.

Сам Жирнов заявляв, що таліби вже охороняють посольство.

«Сьогодні військові національної безпеки Афганістану, які нас охороняли, пішли. Представники «Талібану» знову запевнили нас, що вони не зачеплять і волосини з голів російських дипломатів, сказали, «ви можете спокійно продовжувати працювати», – заявив Жирнов у телевізійному інтерв’ю «Росії 24». За оцінками, у російському посольстві перебувають близько ста осіб.

Напередодні «Талібан» оголосив, що взяв під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Протягом останніх тижнів таліби захопили більшу частину території країни. Наступ вони розпочали разом з початком виведення з країни військ США та союзників.