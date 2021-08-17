Facebook видалятиме контент на підтримку «Талібану» зі своїх платформ – медіа

Компанія Facebook повідомила, що видалятиме контент, який популяризує угруповання «Талібан», зі своїх платформ, передає низка західних медіа з посиланням на пресслужбу компанії.

За словами директора Instagram, який належить Facebook, Адама Моссері в інтерв’ю Bloomberg, «Талібан» внесений до переліку небезпечних організацій компанії.

«Ми покладаємося на цю політику, щоб проактивно видаляти все, що вважатимемо потенційно небезпечним або пов’язаним із «Талібаном» загалом. Зараз ця ситуація стрімко розвивається, і, я впевнений, разом із нею ростиме й ризик. Нам доведеться змінити те, що ми робимо і як ми це робимо, аби відповісти на ці ризики по мірі того, як вони виникають», – заявив Моссері.

Британське видання BBC цитує речника Facebook, який вказує на те, що компанія заборонила репрезентацію «Талібану» на виконання власної політики про небезпечні організації.

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«Це означає, що ми видаляємо сторінки, які управляються «Талібаном» або від його імені та забороняємо хвалити, підтримувати чи репрезентувати їх… Ми також маємо віддану команду експертів із Афганістану, які мають володіють мовами дарі та пушту, розуміють місцевий контекст, допомагають виявити та інформують нас про проблеми, які виникають на проблеми», – йдеться в коментарі.

При цьому «Талібан» не є в переліку закордонних терористичних організацій Державного департаменту США. В цьому списку є організація «Техрік-е-Талібан Пакистан», яка пов’язана з «Талібаном», але не тотожня цьому угрупованню.

Напередодні «Талібан» оголосив, що взяв під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Протягом останніх тижнів таліби захопили більшу частину території країни. Наступ вони розпочали разом з початком виведення з країни військ США та союзників.