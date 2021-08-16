Президент США заявив, що далі підтримує рішення вивести війська з Афганістану

Президент США Джо Байден заявив, що й далі рішуче підтримує рішення вивести американські війська з Афганістану попри хаос, який настав там після фактичного захоплення влади фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан».

За його словами, хоча таліби захопили владу швидше, ніж очікували, і образки з Афганістану «моторошні», але рішення вивести війська правильне, а Вашингтон надав афганській владі всі можливості для того, щоб самостійно протистояти бойовикам.

«Місія в Афганістані ніколи не мала на меті бути державотворчою», – сказав він у першому коментарі від часу захоплення влади талібами. За його словами, національні інтереси США в Афганістані полягали в тому, щоб відвертати терористичні напади на самі Сполучені Штати Америки.

«За 20 років (перебування військ США в Афганістані) я засвоїв тяжку науку – що доброго часу для виведення військ США не буває», – додав Байден у телезверненні з Білого дому.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд. Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників.

Метою тієї операції було знищити осередки ісламістської мережі «Аль-Каїда», визнаної терористичною ООН і багатьма країнами світу, після влаштованих нею терактів у США 11 вересня 2001 року. Як заявили в Вашингтоні, цієї мети США досягли, і афганський уряд надалі має захищати себе сам.

Рішення про виведення військ США з Афганістану ухвалив 2020 року попередній президент Дональд Трамп, адміністрація якого підписала про це договір із талібами. За тим договором, виведення мало завершитися в травні 2021 року; Байден, прийшовши до влади, переніс термін спершу на 11 вересня, потім на кінець серпня, але продовжив дотримуватися загального плану виведення військ.