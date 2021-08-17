«США озброїли і навчили збройні сили Афганістану, але не можуть воювати за них» – Байден

США озброїли та підтримували чисельно потужні збройні сили в Афганістані, але не можуть воювати за них. Такою є головна теза президента США Джо Байдена, який виступив із заявою щодо ситуації в Афганістані. Байден наполягає на правильності рішення – вивести американські війська з Афганістану. Ось коротко головні тези заяви президента США.

«Я глибоко переконаний, що невірно віддавати наказ американським військовим іти вперед, коли власні збройні сили Афганістану цього не роблять», – заявив президент США Джо Байден.

І, на думку, Байдена, продовження терміну присутності американських військових в Афганістані цього б не змінило.

«Скільки ще американських доньок та синів ви хочете, щоб я посилав воювати у громадянській війні в Афганістані, коли цього не роблять афганські військові? Скільки ще життів, американських життів, це вартує? Скільки ще нескінчених рядів надгробків на Арлінгтонському національному цвинтарі?», – запитав Байден, звернувшись до прихильників продовження військової присутності в Афганістані.

«Для мене відповідь очевидна. Я не буду повторювати помилки, які ми зробили у минулому», – заявив Байден.

Президент США наголосив, що Вашингтон буде надалі підтримувати афганський народ гуманітарно, дипломатично та за допомогою міжнародного впливу.

«Ми будемо надалі виступати за базові права афганського народу, жінок та дівчат, так само, як ми це робимо в усьому світі», - заявив Байден.

Китай та Росія хотіли б, щоб США витрачали ресурси на Афганістан

Продовження безперспективної війни не відповідає національним інтересам США, на думку Байдена, але зате в ній зацікавлені інші країни.

За словами США Джо Байдена, продовження місії США в Афганістані грало би на руку Китаю та Росії.

«Наші реальні стратегічні конкуренти Китай та Росія дуже хотіли б, щоб ми надалі нескінченно витрачали мільярдні ресурси та спрямовували нашу увагу на стабілізацію Афганістану», – наголосив відзначив президент США.

Байден відзначив, що президент Афганістану Гані відкинув пораду Байдена вести перемовини з «Талібаном» і наголошував на тому, що афганські військові дадуть відсіч бойовиками.

«Очевидно він помилився», – сказав Байден.

Байден нагадав, що завжди казав, що метою місії Вашингтона в Афганістані було попередження терористичної загрози для Сполучених Штатів Америки, а не побудова там держави та створення демократії.

Президент США наголосив на тому, що терористична загроза для Америки нині не локалізована в Афганістані, і що США здатні ефективно боротися із такими загрозами без розміщення військових у відповідних країнах.

Байден також наголосив, що США повідомили «Талібану», що у разі його нападу на американських службовців або зриву операцій, Вашингтон вдасться до швидкої та рішучої відповіді.

Президент США також описав роль американських військових, яких наразі направили в Кабул.

«Наша нинішня військова місія буде короткою за часом та обмеженою за цілями та зосереджена на поставлених завданнях: евакуювати наших людей та наших союзників якомога швидше. Щойно ми завершимо цю місію, ми закінчимо виведення військ та найдовшу війну в історії США після 20 довгих років кровопролиття», – запевнив Байден.

«Я завжди обіцяв американському народу, що буду чесним з ним. Правда полягає в тому, що події розвивалися швидше, ніж ми очікували. Так що ж сталося? Політичні лідери Афганістану все кинули і втекли з країни. Афганська армія розвалилася, часом вона й не намагалася боротися. Події останнього тижня зайвий раз підтвердили, що завершення участі збройних сил США в Афганістані в даний час було вірним рішенням», – наполягає Байден.

Ми дали їм все...Чого ми не могли їм дати – це волі боротися за це майбутнє

За 20 років, зазначив президент США, американці навчили афганців воювати, але так і не змогли вселити в них бойовий дух.

«Американські війська, – сказав він, – не можуть і не повинні боротися і гинути на війні, яку афганські сили не бажають вести заради самих себе».

«Ми дали їм все, в чому вони могли потребувати. Ми платили їм зарплату, забезпечили повітряне підтримку, якої не було у «Талібану». Ми надали їм всі можливості самим визначати своє майбутнє. Чого ми не могли їм дати – це волі боротися за це майбутнє».

Джо Байден заявив, що несе повну відповідальність за своє важке рішення.

«Я вже четвертий американський президент, провідний війну в Афганістані, до мене було два демократа і двоє республіканців. Я не перекласти цю відповідальність на п'ятого президента. Я не буду вводити в оману американський народ запевненнями, що ще трохи – і ситуація зміниться. І я не ухилюся від своєї частки відповідальності за те, який стан зараз і що ми повинні робити тепер. Я президент Сполучених Штатів, і я тут остання інстанція».

Вивести війська з Афганістану було виборчою обіцянкою президента Дональда Трампа. Він вів переговори із президента США Дональда Трампа.

«Ми скорочуємося до 4 тисяч, ми ведемо переговори про це просто зараз», – заявляв Трамп в інтерв’ю новинному сайтові Axios влітку 2020 року.

На думку оглядачів, адміністрація Трампа пішла тоді на поступки, укладаючи нечітко сформульовану в багатьох моментах політичну угоду з «Талібаном», яка проклала шлях до нинішніх мирних переговорів між бойовиками й афганським урядом. Та домовленість передбачала скорочення чисельності військ США і повне виведення у 2021 році.

Тепер Дональд Трамп критикує дії адміністрації Джо Байдена щодо Афганістану і закликав останнього подати у відставку.