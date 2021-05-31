День пам'яті у США: вшанування загиблих, захист демократії і чому Пентагон не боїться критики

В останній понеділок травня у США традиційно вшановують пам'ять американських солдатів, які загинули у війнах та збройних конфліктах. Скрізь біля монументів та на військових кладовищах встановлюють національні прапорці. Президент США Байден взяв участь в урочистостях до Дня пам‘яті, а міністр оборони США дав інтерв'ю CNN, у якому пояснив, чому він за інклюзивну армію.

Президент США Джо Байден та віце-президентка Камала Гарріс, а також інші американські високопосадовці вшанували пам'ять загиблих у всіх війнах і конфліктах американських солдатів покладанням квітів на Арлінгтонському національному цвинтарі, і виступили з промовами на церемоніях та у ЗМІ.

Пам'ятати про жертви і оберігати демократію

В своїй промові Байден закликав пам'ятати про жертви захисників Америки. «Ми ніколи не забудемо, що ви віддали цій країні, – звернувся Байден до родин полеглих військовослужбовців. – Ми завжди вшановуватимемо їхню жертву»

Він також наголосив на цінності демократії і назвав демократію «душею Америки», за яку варто боротись.

Ми ніколи не забудемо, що ви віддали цій країні

«Цю країну було побудовано на ідеї, – виголосив Байден про США. – Всі інші країни було побудовано на основі етнічності, географії, релігії та інше. Ми побудовані на ідеї, ідеї свободи та можливостей для всіх».

Байден згадав про американських військових, які воювали за кордоном. В конфліктах в Іраку та Афганістані загинуло 7 036 американських солдатів, зазначив президент.

Джо Байден вказав на те, що «в світі триває боротьба за демократію» і закликав стати на її захист.

«Цю місію покладено на кожного з нас, кожного дня, адже сама демократія в небезпеці. Тут, всередині країни і по всьому світові. Те, що ми робимо зараз, те, як ми вшановуємо загиблих, визначить як довго протримається демократія».

«Моє серце карається через скорботу»

Напередодні Байден виступав у своєму штаті Делавер, на шості роковини смерті його сина Бо, який служив майором Національної гвардії штату Делавер, а також перебував з військами США в Іраку, і помер в 2015 році від раку.

«Я знаю як болить втрата, – заявив Байден. – Я знаю, яку чорну діру вона залишає всередині грудей, відчуваєш, що ти можеш впасти туди і не вийти».

Під час промови в Делавері Байден також зазначив, що питання захисту прав людини є важливим у його спілкуванні з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та російським президентом Володимиром Путіним. Байден зауважив, що незабаром матиме зустріч із Путіним і закличе його поважати права людини.

«За кілька тижнів я зустрічаюся з Путіним в Женеві, щоб дати йому зрозуміти: ми не будемо сидіти, склавши руки, і дозволяти йому порушувати ці права», - заявив президент США.

Очільник Пентагону Ллойд Остін про армію

Міністр оборони США Ллойд Остін до Дня пам'яті дав інтерв'ю CNN, в якому, зокрема, зауважив, що супротивники Америки «хотіли б скористатися» із критики інклюзивної політики Пентагону, спрямованої на залучення до лав збройних сил американців різних поглядів і різного походження.

Однак, зауважив посадовець, він не переймається тим, що кажуть в Росії, чи Китаї.

Я зосереджуюсь на тому, щоб ми мали все необхідне для успіху

«Я жодної хвилини сну не втрачу, думаючи про те, що говорить китайське керівництво, або Володимир Путін. Я зосереджуюсь і буду зосереджуватися на обороні нашої країни, на тому, щоб ми мали все необхідне для успіху», – заявив Остін.

Також, відповідаючи на питання щодо захисту США від кібернападів, зокрема тих, що пов'язують з Росією, Остін зауважив, що США мають як оборонні, так і наступальні спроможності в кіберсфері.

«Ми маємо спроможності для проведення наступальних операцій, – заявив Остін CNN. – Також ми маємо значні оборонні спроможності і завжди оцінюємо можливості захисту наперед з військової точки зору».