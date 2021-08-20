США прискорюють евакуацію з Афганістану через небезпеку для журналістів і тих, хто співпрацював із НАТО

В Пентагоні заявили про намір збільшити кількість евакуйованих з Афганістану до 5000-9000 на добу. І прискорюють процес перевірки та оформлення, повідомляє «Голос Америки» із посилання Reuters.

За добу американські літаки C-17 перевели більше 2000 пасажирів з Кабула, повідомив пресі 19 серпня генерал Хенк Тейлор, заступник голови Штабів регіональної співпраці США.

Тейлор пов'язав прискорення із надходженням літаків, а також «більш швидким оформленням евакуйованих».

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що військові США перебувають на зв'язку «з командувачем Талібану, щоб переконатись, що афганці, які є в групі ризику, ті, хто подались на отримання спеціальної імміграційної візи та інші афганці, які хочуть пройти, могли це зробити».

Міністри «Великої Сімки» звернулися до талібів

Хід евакуації з Афганістану обговорили 19 серпня міністри закордонних справ та розвитку країн «Великої Сімки».

У заяві за результатами розмови, йдеться про необхідність «зупинити насильство» і «поважати права людини, включно з правами жінок, дітей та меншин». Міністри закликали «Талібан» «гарантувати безпечний прохід іноземцям та афганцям, які прагнуть виїхати».

Тим часом, з Афганістану надходять повідомлення про посилення репресій.

Бойовики «Талібану» вбили родича журналіста Deutsche Welle і «серйозно поранили іншого» родича, повідомив німецький мовник.

Сам журналіст перебуває в Німеччині.

«Вбивство близького родича одного з наших редакторів Талібаном вчора є невимовно трагічним, - заявив генеральний директор DW Петер Лімбург, - це свідчить про значну небезпеку, в якій перебувають наші співробітники та їхні родини в Афганістані».

Він додав, що «Талібан вже проводить організовані пошуки журналістів як в Кабулі, так і в провінціях», - заявив він.

Репортери без кордонів закликали Раду Безпеки ООН зібратись для обговорення ситуації зі ЗМІ в Афганістані.

«Майже 100 медійних ресурсів припинили діяти за останні тижні, а сотні журналістів переховуються і намагаються виїхати з країни. Ті ЗМІ, які продовжують діяти, роблять це відповідно до умов, створених новими господарями країни», - йдеться у зверненні організації.

Норвезький центр світового аналізу повідомляє, що Талібан полює на осіб, пов'язаних із попередньою адміністрацією а також, тих, хто співпрацював з НАТО, пише Reuters.