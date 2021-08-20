Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

США прискорюють евакуацію з Афганістану через небезпеку для журналістів і тих, хто співпрацював із НАТО

Немовля передають американським військовим через загороджувальну стіну аеропорту Кабула під час евакуації людей, які хочуть втекти від талібів. Афганістан, 19 серпня 2021 року.

В Пентагоні заявили про намір збільшити кількість евакуйованих з Афганістану до 5000-9000 на добу. І прискорюють процес перевірки та оформлення, повідомляє «Голос Америки» із посилання Reuters.

За добу американські літаки C-17 перевели більше 2000 пасажирів з Кабула, повідомив пресі 19 серпня генерал Хенк Тейлор, заступник голови Штабів регіональної співпраці США.

Тейлор пов'язав прискорення із надходженням літаків, а також «більш швидким оформленням евакуйованих».

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що військові США перебувають на зв'язку «з командувачем Талібану, щоб переконатись, що афганці, які є в групі ризику, ті, хто подались на отримання спеціальної імміграційної візи та інші афганці, які хочуть пройти, могли це зробити».

Біженці від талібів на борту американського військового літака. 19 серпня 2021 року
Біженці від талібів на борту американського військового літака. 19 серпня 2021 року

Міністри «Великої Сімки» звернулися до талібів

Хід евакуації з Афганістану обговорили 19 серпня міністри закордонних справ та розвитку країн «Великої Сімки».

У заяві за результатами розмови, йдеться про необхідність «зупинити насильство» і «поважати права людини, включно з правами жінок, дітей та меншин». Міністри закликали «Талібан» «гарантувати безпечний прохід іноземцям та афганцям, які прагнуть виїхати».

Тим часом, з Афганістану надходять повідомлення про посилення репресій.

Бойовики «Талібану» вбили родича журналіста Deutsche Welle і «серйозно поранили іншого» родича, повідомив німецький мовник.

Сам журналіст перебуває в Німеччині.

Озброєний таліб на тлі спотворених рекламних зображень жінок. Кабул.19 серпня 2021 року
Озброєний таліб на тлі спотворених рекламних зображень жінок. Кабул.19 серпня 2021 року

«Вбивство близького родича одного з наших редакторів Талібаном вчора є невимовно трагічним, - заявив генеральний директор DW Петер Лімбург, - це свідчить про значну небезпеку, в якій перебувають наші співробітники та їхні родини в Афганістані».

Він додав, що «Талібан вже проводить організовані пошуки журналістів як в Кабулі, так і в провінціях», - заявив він.

Афганка плаче в аеропорту Кабула, очікуючи на евакуацію
Афганка плаче в аеропорту Кабула, очікуючи на евакуацію

Репортери без кордонів закликали Раду Безпеки ООН зібратись для обговорення ситуації зі ЗМІ в Афганістані.

«Майже 100 медійних ресурсів припинили діяти за останні тижні, а сотні журналістів переховуються і намагаються виїхати з країни. Ті ЗМІ, які продовжують діяти, роблять це відповідно до умов, створених новими господарями країни», - йдеться у зверненні організації.

Норвезький центр світового аналізу повідомляє, що Талібан полює на осіб, пов'язаних із попередньою адміністрацією а також, тих, хто співпрацював з НАТО, пише Reuters.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG