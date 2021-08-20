Таліби полюють на людей, які допомагали США та НАТО – ЗМІ

Таліби активізували розшук жителів Афганістану, які надавали допомогу США і НАТО. Про це йдеться в підготовленому для ООН документі, з яким ознайомилися Бі-Бі-Сі та The New York Times.

У талібів, як пишуть видання, є список з адресами людей, які співпрацювали з американцями і яких вони хочуть «допитати і покарати». Якщо людину знайти не вдається, то вони погрожують убити або заарештувати членів його родини. В особливій небезпеці перебувають військові, поліцейські і ті, хто працював на слідчі органи поваленого уряду. Зокрема, в чорному списку опинилися багато хто з тих, хто зараз перебуває в аеропорту Кабула.

Шукають таліби і журналістів. На заході Афганістану вони вбили одного і тяжко поранили іншого родича кореспондента Deutsche Welle. Про це повідомило керівництво німецької медіакомпанії. За його даними, таліби шукали журналіста, який зараз перебуває в Німеччині. Інші його родичі змогли врятуватися в останній момент і зараз змушені ховатися.

За даними DW, в Кабулі та провінціях таліби приходили з обшуками в будинки родичів щонайменше трьох співробітників компанії. Німецькі засоби інформації у відкритому листі закликали уряд ФРН підготувати екстрену візову програму для місцевих журналістів, які працювали в Афганістані на німецькі видання, а також для членів їхніх родин.

Facebook відключив для користувачів в Афганістані функцію перегляду друзів. Як написав у твітері голова відділу кібербезпеки соціальної мережі Натаніель Ґлейхер, це було зроблено, щоб «захистити людей від нападів».

Рух «Талібан» заявив про встановлення контролю над усією територією Афганістану 15 серпня. Після взяття Кабула таліби оголосили про закінчення війни, лідери руху заявляли, що мають намір відтворити Ісламський емірат Афганістан.

«Талібан» контролював більшу частину Афганістану з 1996 до 2001 року. Рух втратив контроль над країною після військової операції США та їхніх союзників. Нинішній наступ талібів розпочався під час виведення американських військ із країни.