ООН виводить частину міжнародного персоналу з Афганістану в Казахстан

Організація Об’єднаних Націй розпочала переміщення приблизно третини з 300 міжнародних співробітників з Афганістану в Казахстан після того, як таліби захопили владу в Кабулі.

Представник ООН Стефан Дурджаррік 18 серпня заявив, що близько 100 міжнародних співробітників тимчасово переселяться до Алмати, найбільшого міста Казахстану.

«Це тимчасовий захід, який має на меті дозволити ООН продовжувати надавати допомогу народу Афганістану з мінімальними зривами, водночас зменшуючи ризик для персоналу ООН», – наголосив він.

Окрім міжнародного персоналу, в ООН та її агентствах працює близько 3000 афганських працівників. Дурджаррік зазначив, що зараз ООН робить все можливе для захисту національного персоналу.

«Талібан» раніше обіцяв захищати дипперсонал та персонал ООН.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.