МВФ призупинив фінансову допомогу Афганістану

Міжнародний валютний фонд призупинив фінансову допомогу Афганістану через невизначеність стосовно статусу талібів, які фактично захопили владу в країні.

«МВФ керується думками міжнародної спільноти. Наразі у міжнародному співтоваристві немає ясності щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до спеціальних прав запозичення або інших ресурсів фонду», – заявив речник МВФ.

Сполучені Штати також заморозили резерви Центрального банку Афганістану на рахунках у США, позбавивши «Талібан» мільярдів доларів.

У ЄС також заявили, що до з’ясування ситуації Брюссель припинить економічну допомогу на розвиток Афганістану, попередивши, що «Талібан» має поважати резолюції Ради безпеки ООН і права людини, щоб отримати доступ до коштів.

За даними Світового банку, Афганістан є однією з найбідніших країн світу і сильно залежить від іноземної допомоги, яка покривала близько трьох чвертей державного бюджету.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.