Президент Ашраф Гані перебуває в ОАЕ з родиною

Президент Афганістану Ашраф Гані, який залишив країну на тлі захоплення Кабулу угрупованням «Талібан», перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах зі своєю родиною, повідомило 18 серпня міністерство закордонних справ цієї держави.

«Міністерство закордонних справ та міжнародної співпраці ОАЕ може підтвердити, що ОАЕ привітали президента Ашрафа Гані та його родину в цій країні на гуманітарних засадах», – повідомляє відомство, не наводячи інших деталей.

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Гані залишив Афганістан 15 липня, коли таліби підходили до столиці Кабулу. За повідомленнями, він виїхав до сусіднього Таджикистану, але планував попрямувати звідти до «третьої країни».

Після виїзду Гані визнав, що таліби «виграли», але додав, що тепер на них лежить відповідальність за «захист честі, багатства та самоповаги своїх співвітчизників». Президент пояснив свою втечу з Афганістану бажанням уникнути кровопролиття.