Джонсон: світ стежить за тим, чи відповідають дії талібів їхнім словам

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що світ спостерігає за тим, чи відповідатимуть дії талібів їхнім словам після обіцянок лідерів «Талібану», який фактично захопив владу в Афганістані, що вони не мститимуться опонентам і поважатимуть права жінок.

«Ми будемо судити про цей режим, виходячи з того, який вибір він зробить, і з його дій, а не слів, з його ставлення до тероризму, злочинності й наркотиків, а також із доступу гуманітарної допомоги і з права дівчат отримувати освіту», – заявив Джонсон, виступаючи в парламенті, який відкликали з літньої перерви 18 серпня для обговорення ситуації в Афганістані.

За його словами, британський уряд від 15 серпня евакуював з Афганістану понад дві тисячі афганців.

«Ми гарантували безпечне повернення 306 громадян Великої Британії та 2052 громадян Афганістану», – сказав Джонсон, додавши, що ще дві тисячі заявок на переселення з Афганістану готові, і «багато інших» обробляють.

Раніше міністерка внутрішніх справ Сполученого королівства Приті Патель повідомила, що уряд Великої Британії у співпраці з міжнародними партнерами найближчими роками надасть притулок 20 тисячам афганських біженців.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд. Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.

Метою того вторгнення було в першу чергу подолати екстремістську мережу «Аль-Каїда», визнану ООН і низкою країн терористичною, яка влаштувала у США гучні теракти 11 вересня 2001 року і яка отримала в Афганістані притулок від владного тоді в більшій частині країни «Талібану».