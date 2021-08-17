Генсекретар НАТО попереджає талібів, щоб Афганістан не став знову притулком для терористів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ застеріг нині фактично владний в Афганістані фундаменталістський ісламістський рух «Талібан», щоб він знову не дозволив перетворити їхню країну на розплідник тероризму.

«Ті, хто зараз перебирає владу, відповідальні за те, щоб забезпечити, що міжнародні терористи не знайдуть там точки опори», – сказав він на пресконференції в Брюсселі.

За його словами, хоча союз НАТО вивів війська з Афганістану, він і далі буде пильно стежити за можливими ознаками того, що терористичні угруповання перегруповуються там, і може завдати удару по них із відстані.

Столтенберґ також додав, що союз НАТО був заскочений тією швидкістю, з якою «Талібан» переміг дотеперішній уряд. Але, наголосив він, у цій «трагедії», що розгортається, винні самі дотеперішні лідери міжнародно визнаної й підтримуваної влади Афганістану.

«Частина афганських силових структур воювала відважно. Але вони не змогли убезпечити країну, бо врешті то афганське політичне керівництво не змогло протистояти «Талібанові» і досягти мирного рішення, якого так відчайдушно хотіли афганці», – сказав він.

«Цей провал афганського керівництва і призвів до трагедії, свідками якої ми є», – додав Столтенберґ, зазначивши, що метою НАТО в Афганістані було допомогти країні створити власну життєздатну державу, але не зберігати там постійну присутність.

А в відповідь на слова афганської журналістки, яка з плачем висловила острах щодо становища жінок в Афганістані й благала НАТО не визнавати «Талібан», Столтенберґ пообіцяв, що Захід буде прагнути вимагати від цього руху відповідальності за дотримання прав людини.

Позицію про те, що в поразці дотеперішньої афганської влади перед талібами винна вона сама, а війська союзників у НАТО, зокрема США, не зобов’язувалися утримувати її постійно, виступив раніше і президент США Джо Байден.

Сили талібів, які, контролюючи лише частину Афганістану станом на весну, з часу початку виведення західних військ у травні швидко нарощували темпи свого наступу і більшу частину країни захопили за лічені кілька останніх тижнів. Значна частина урядових силових структур, за винятком хіба Сил спеціальних операцій і Повітряних сил, у багатьох випадках здавали позиції майже чи й зовсім без бою, залишаючи талібам надану США й союзниками військову техніку, озброєння, обладнання чи боєприпаси.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, коли президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Раніше американські аналітики давали урядові Афганістану ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану. Метою того вторгнення було в першу чергу подолати екстремістську мережу «Аль-Каїда», визнану ООН і низкою країн терористичною, яка влаштувала у США гучні теракти 11 вересня 2001 року і яка отримала в Афганістані притулок від владного тоді в більшій частині країни «Талібану».