У Білому домі заявили, що поки зарано говорити про визнання влади «Талібану»

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки поспішно говорити про визнання влади «Талібану». «Зараз у Кабулі хаотична ситуація – немає навіть встановлення державного органу влади. Тож відповідати на це запитання поки зарано», – сказав Джейк Салліван, відповідаючи журналістам у Білому домі. «Зрештою, це залежатиме від «Талібану» – показати решті світу, ким вони є і які вони мають наміри», – додав Салліван.

Він також зауважив, що Джо Байден поки не спілкувався із жодними світовими лідерами з приводу ситуації в Афганістані.

Тим часом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна не має планів визнавати уряд «Талібану», що прийшов до влади в Афганістані. Про це він заявив у коментарі журналістам, передає агенція Reuters.

«Вони захопили владу й замінили законно обраний демократичний уряд силою», – додав Джастін Трюдо.

Раніше на засіданні Ради безпеки ООН постійний представник Афганістану Гулам Ісакзай закликав міжнародну спільноту не визнавати жодну адміністрацію, яка приходить до влади силою, і жоден уряд, який не є інклюзивним.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон також закликав не визнавати уряд «Талібану». «Ми не хочемо, щоб будь-хто визнавав «Талібан» у двосторонньому порядку. Ми хочемо об’єднаної позиції серед всіх однодумців, наскільки це можливо, – щоб зробити усе в своїх силах і запобігти, аби Афганістан знову став розсадником терору», – заявив Боріс Джонсон.

В експертів виникають побоювання, що владу талібів можуть визнати Росія та Китай, які залишили свої дипломатичні представництва у Кабулі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль «поки не спішить» із таким рішенням, і додав, що такої ж думки дотримуються в Пекіні.