Афганістан: таліби обіцяють боротьбу з тероризмом і права жінок «у межах ісламу»

Керівництво фундаменталістського ісламістського руху «Талібан», який фактично захопив владу в Афганістані, заявило на першій пресконференції в столиці Кабулі, що не дозволить використати країну як базу для нападів на інші держави і що жінкам будуть гарантовані їхні права – але тільки «в межах ісламу».

Як сказав журналістам речник руху Забігулла Муджагід, таліби хочуть мирних відносин із іншими країнами і не хочуть мати «ні внутрішніх, ні зовнішніх ворогів», а жінкам буде дозволено працювати і навчатися й «бути дуже активними в суспільстві – але в межах ісламу».

Рух, за повідомленнями, планує знову насадити в усіх захоплених ним частинах країни фундаменталістську версію ісламу з застосуванням шаріату – версії правових норм у межах суворого ісламського вчення.

Речник також стверджував, що ті, хто працював для західних сил під проводом США в Афганістані як перекладачі, не будуть ціллю переслідувань і можуть залишатися в Афганістані чи повертатися, якщо вже виїхали.

Як випливає з його слів, рух може не переслідувати перекладачів – але він нічого не згадав про можливу майбутню долю інших афганців, які співпрацювали з країнами Заходу в інших функціях і нині побоюються переслідування чи й смерті з боку талібів.

Відповідаючи на запитання про переговори про створення нового уряду, речник заявив, що «Талібан» нині перебуває в стані переговорів із головою Ради національного примирення Афганістану Абдуллою Абдуллою, попереднім президентом країни Хамідом Карзаєм, а також керівником політичного й воєнізованого руху «Хізб-е Ісламі» Ґульбуддіном Хекматіяром.

Як сказав Забігулла Муджагід, «Талібан» прагне «інклюзивного» уряду, з залученням усіх сторін, але «в межах цінностей ісламу».

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд. Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.

Метою того вторгнення було в першу чергу подолати екстремістську мережу «Аль-Каїда», визнану ООН і низкою країн терористичною, яка влаштувала у США гучні теракти 11 вересня 2001 року і яка отримала в Афганістані притулок від владного тоді в більшій частині країни «Талібану».