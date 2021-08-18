США заморозили активи Центрального банку Афганістану

Сполучені Штати заморозили резерви Центрального банку Афганістану на рахунках у США, позбавивши «Талібан» мільярдів доларів.

«Будь-які активи Центрального банку, якими володіє уряд Афганістану в США, не будуть надані «Талібану», – заявив представник адміністрації США 17 серпня.

За даними Міжнародного валютного фонду, валові резерви Центрального банку Афганістану наприкінці квітня становили 9,4 млрд доларів.

Вважається, що більшість резервів зберігається у Нью-Йоркському Федеральному резервному банку та інших фінансових установах США. Активи включають, зокрема, долари та золото.

«Талібан» перебуває у санкційному списку США, тож вони, ймовірно, матимуть труднощі х доступом до зовнішніх коштів, якщо Вашингтон та його союзники не визнають новий уряд. Окрім заморожування активів, Вашингтон також може блокувати допомогу Афганістану від міжнародних кредиторів, таких як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

За даними Світового банку, Афганістан є однією з найбідніших країн світу і сильно залежить від іноземної допомоги, яка покривала близько трьох чвертей державного бюджету.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд. Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.