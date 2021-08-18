Британія планує прийняти до 20 тисяч біженців з Афганістану

Уряд Великої Британії у співпраці з міжнародними партнерами найближчими роками надасть притулок 20 тисячам афганських біженців. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Сполученого королівства Приті Патель.

За ухваленою схемою, вже у найближчий рік до Британії зможуть прибути близько 5 тисяч громадян Афганістану.

Пріоритет для надання притулку матимуть, жінки, дівчата, релігійні та інші меншини. Саме цим групам найбільше загрожує «Талібан».

Цей план доповнить попередню схему, за якою Сполучене королівство надавало притулок афганцям, котрі співпрацювали з британським військовим контингентом. За оцінками, це дозволить перебратися у Британію близько 5 тисячам афганців.