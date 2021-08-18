ЄС «доведеться говорити» з лідерами «Талібану», але це не означає визнання їхнього правління – Боррель

Голова дипломатії Європейського союзу Джозеп Боррель заявив, що ЄС «доведеться говорити» з лідерами фундаменталістського ісламістського руху «Талібан», який фактично захопив владу в Афганістані. Водночас він наголосив, що це не означає швидкого офіційного визнання їхнього правління.

Також Боррель повідомив, що до з’ясування ситуації ЄС припинить економічну допомогу на розвиток Афганістану, попередивши, що «Талібан» має поважати резолюції Ради безпеки ООН і права людини, щоб отримати доступ до коштів.

Тим часом, радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки поспішно говорити про визнання влади «Талібану».

«Зараз у Кабулі хаотична ситуація – немає навіть встановлення державного органу влади. Тож відповідати на це запитання поки зарано», – сказав Джейк Салліван, відповідаючи журналістам у Білому домі. «Зрештою, це залежатиме від «Талібану» – показати решті світу, ким вони є і які вони мають наміри», – додав Салліван.

Він також зауважив, що Джо Байден поки не спілкувався із жодними світовими лідерами з приводу ситуації в Афганістані.

Сполучені Штати також заморозили резерви Центрального банку Афганістану на рахунках у США, позбавивши «Талібан» мільярдів доларів.

«Будь-які активи Центрального банку, якими володіє уряд Афганістану в США, не будуть надані «Талібану», – заявив представник адміністрації США 17 серпня.

За даними Міжнародного валютного фонду, валові резерви Центрального банку Афганістану наприкінці квітня становили 9,4 мільярда доларів.

За даними Світового банку, Афганістан є однією з найбідніших країн світу і сильно залежить від іноземної допомоги, яка покривала близько трьох чвертей державного бюджету.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.