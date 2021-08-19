В Афганістані зростає напруженість у день незалежності. Талібів звинуватили у блокуванні доступу до аеропорту

Іноземні уряди продовжують евакуацію своїх громадян та афганців, які працювали з ними, на тлі занепокоєння тим, що «Талібан» блокує маршрути до аеропорту Кабула, та побоювань, що нові спалахи насильства можливі в день незалежності Афганістану.

Тисячі людей намагалися втекти з Афганістану після того, як таліби захопили столицю країни, Кабул, 15 серпня. Лідери «Талібану» раніше заявили, що хочуть миру й інклюзивний уряд, у рамках цінностей ісламу, пообіцявши не мститися опонентам.

Водночас, за повідомленнями, бійці «Талібану» 19 серпня укомплектували блокпости біля аеропорту Кабула, що перешкоджає доступу навіть тих афганців, які мають дійсний дозвіл на поїздку.

Всього в аеропорту і навколо нього загинули 12 людей, заявили представники «Талібану» і НАТО.

Афганістан 19 серпня відзначає день незалежності, напруженість по всій країні зростає після того, як 18 серпня таліби придушили акцію протесту в Джалалабаді на сході країни. Ця акція була першим масштабним проявом колективної непокори з моменту захоплення табілами Кабула.

Президент США Джо Байден 18 серпня заявив, що бойовики співпрацюють, допомагаючи вивезти американців і громадян країн-союзників з Афганістану, але, за його словами, «є деякі труднощі» в евакуації громадян Афганістану, які допомагали міжнародній місії, та інших людей, яким може загрожувати небезпека під час правління «Талібану».

Президент США заявив ABC News, що американські сили можуть залишитися в Кабулі після дедлайну, встановленого на 31 серпня, якщо це буде необхідно для евакуації американських громадян.

Тим часом, як заявила заступниця держсекретаря Венді Шерман, Вашингтон очікує, що «Талібан» дозволить усім громадянам США, усім громадянам третіх країн і всім афганцям, які бажають виїхати, зробити це безпечно і без утисків».

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, близько 4500 військовослужбовців США перебувають в аеропорту Кабула. Він додав, що «ворожої взаємодії з «Талібаном» не було, а канали зв’язку з командирами «Талібану» «залишаються відкритими».

Голова Пентагону додав, що американські війська не мають можливості допомогти людям дістатися до аеропорту Кабула для евакуації, оскільки їхні сили зосереджені на охороні аеродрому.

Американські чиновники 18 серпня заявили, що вони евакуювали 4480 людей відтоді, як на вихідних взяли під контроль аеропорт, у тому числі 2000 людей за попередні 24 години. Чиновники заявили, що сподіваються евакуювати до дев’яти тисяч людей на день.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Інфографіка: Афганістан у цифрах (інфографіка)